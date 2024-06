Fuga nei parchi tra yoga e letture 

Ci sono gli appassionati di yoga e meditazione, che al pomeriggio vanno a Monte Claro o a Terramaini per fare i rispettivi esercizi. Poi si trovano anche gli appassionati di jogging e attività fisica che scelgono le attrezzature installate a Monte Urpinu o quelle degli altri parchi per tenersi in forma e fare un po’ di sano allenamento. Ma c’è anche chi sceglie i polmoni verdi della città per gli esercizi di karate, per il tai chi o anche semplicemente per trascorrere qualche ora al fresco, come tante famiglie che portano i bambini di ogni età a correre e giocare nel verde.

La domenica al parco

La domenica all’aria aperta dei cagliaritani non è solo mare, anche se con le belle giornate il litorale del Poetto resta saldamente il luogo più gettonato della città. Anche i parchi, in questa stagione verdissimi, attirano tante famiglie, diventando di conseguenza un contenitore naturale per tante attività sportive e culturali: dai Giardini Pubblici a Monte Urpinu, passando per la Vetreria di Pirri, Terramaini e Monte Claro, Monte San Michele e Bonaria, ogni oasi è diventata un punto di riferimento per chi non vuole restare in casa. «Non è molto frequentato, quindi si può stare in pace e studiare», raccontano Emma Picci, Paolo Scanu e Stefano Marrocu, tre universitari che ieri si stavano interrogando a vicenda sotto gli alberi del parco di San Michele, «quando ci sono giornate non troppo calde è bello venire qui a leggere e ripetere».

Natura e meditazione

«Il benessere è un concetto ampio», spiega Antonella Fanunza, counsellor e insegnante di yoga, collaboratrice con il team di Sen-pet anche di un programma di yoga con gli animali, «se la mente non è serena non può esserci benessere, così come se il corpo non è in armonia. Per questo organizziamo camminate a Monte Urpinu per imparare a respirare con consapevolezza, portando coscienza sia al respiro che al corpo». E basta fare un giro alla sera nell’area verde di Terramaini o nei prati del parco di Molentargius per trovare persone che, steso il tappetino, si impegnano nelle varie posizioni dello yoga, oppure fanno sedute di meditazione trascendentale o, in qualche caso, si immergono in preghiera, come accade di vedere anche nei grandi parchi del Nord Europa.

Fisico in forma

Ieri mattina a Monte Claro un’intera squadra di calcetto si stava allenando nei saliscendi del parco: prima jogging sino alla biblioteca e di corsa sino alla pista di pattinaggio, poi serie di addominali ed esercizi in coppia nella zona degli attrezzi. A Terramaini, invece, alcuni giovani erano impegnati in allenamenti a corpo libero o agli anelli, poco lontano da alcune famiglie che facevano pic-nic. «In questa stagione il parco sembra un paradiso», sorride Patrizia Ortu, che stava dando da mangiare ai mici di alcune colonie feline, «ci sono oltre cento gatti e le aree cani ben vigilate. Con il passare delle settimane, quando arriverà il gran caldo, il numero dei frequentatori calerà, ma è comunque bellissimo avere un’oasi come questa a pochi minuti da casa».

Attività al parco

Complice la bella giornata, rinfrescata solo da qualche goccia di pioggia al pomeriggio, i parchi della città hanno ospitato ieri anche eventi culturali e sociali. Alla Vetreria di Pirri si è svolta una manifestazione di Agroarcheologia con pet therapy e attività varie a cura dei volontari di una casa famiglia, mentre a San Michele, nel pomeriggio, si è svolto un raduno di un gruppo scout. A Molentargius, invece, si sono ritrovati dei gruppi di appassionati di “bird watching”, fotografi muniti di teleobiettivi che – dalle torrette o appostati in prossimità delle zone di nidificazione – cercano di cogliere i suggestivi colori del piumaggio dei fenicotteri e del resto della fauna marina che si trova nel parco.

