Fuga in scooter, due in manette 

La fuga, su uno scooter senza assicurazione, è iniziata in via Po, per concludersi dopo parecchi chilometri – e con molti pericoli creati ad automobilisti e pedoni per le manovre temerarie del giovane conducente – davanti alla basilica di Bonaria. I due diciottenni, Lorenzo Pappalardo di Monserrato e Moreno Cois di Olbia, sono stati arrestati domenica sera dagli agenti della Polizia Locale per resistenza a pubblico ufficiale e violenza in concorso. Pappalardo, come emerso dalla ricostruzione dei poliziotti del nucleo di pronto intervento, dovrà rispondere anche di guida senza patente.

Nessun ferito

Il movimentato episodio, finito per fortuna senza feriti, è iniziato durante un controllo da parte della Polizia Locale in via Po. È stato notato uno scooter, con diversi danni nella carrozzeria, con due giovani a bordo: la verifica immediata ha fatto emergere che non aveva copertura assicurativa. Ma il conducente, nonostante l’alt dei poliziotti, non si è fermato. Durante la fuga l’Honda Sh ha percorso la strada statale 195 “rac”, via Riva di Ponente, la parte interna del porto, piazza Deffenu, viale Diaz e viale Bonaria. In diverse occasioni Pappalardo (secondo le accuse c’era lui alla guida) ha effettuato diverse manovre pericolose commettendo parecchie infrazioni: è passato contromano in alcune strade, transitando anche in zone pedonali e sopra il marciapiede. Le pattuglie della Municipale hanno seguito il ciclomotore a distanza, evitando di creare situazioni di pericolo. C’è stato anche un contatto, con una breve colluttazione: i due sono poi risaliti sullo scooter.

Il processo

Davanti alla chiesa di Bonaria i ragazzi hanno abbandonato il mezzo per scappare a piedi. Tutto inutile. Sono stati bloccati dai poliziotti della Municipale: uno è stato fermato sulla scalinata verso piazza dei Centomila dopo una caduta. Ieri mattina nel processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disposto dal pm Enrico Lussu, concedendo i termini a difesa per la scelta del rito alternativo. Prossima udienza l’11 marzo: Pappalardo (assistito dall’avvocato Diego Mastromarino) attenderà la prosecuzione del processo con l’obbligo di firma, Cois (difeso da Edoardo Vassallo) è tornato in libertà. Recuperati anche tre grammi di hascisc. Lo scooter in passato era stato sottoposta a sequestro e affidato in custodia alla madre di Pappalardo: la donna ne aveva denunciato però il furto perché veniva utilizzato ugualmente. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA