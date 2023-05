Fuga e spari, Procura in campo 

Un’inchiesta della Procura di Nuoro, al setaccio tutte le immagini riprese dalle telecamere attorno a via Brigata Sassari, comprese quelle della Prefettura, teatro della sparatoria di venerdì mattina in cui è rimasto ferito l’agente della Squadra mobile Nicola Catte, 51 anni. Gli investigatori lavorano per ricostruire la dinamica di una terribile sequenza da film che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici alla luce dei colpi esplosi, almeno una decina, nella rocambolesca fuga di Costantino Contena, 40 anni compiuti proprio il giorno in cui è finito al centro della sparatoria. Lui se l’è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per guida senza patente dopo sette ore di ricerche in una città sotto assedio come mai si era visto prima.

La paura

«Era molto spaventato, ha provato tanta paura. Non aveva armi, né ha sparato ma vedeva le notizie sui social. Leggeva che aveva sparato e quindi lo si riteneva pericoloso perché in grado di farlo ancora. Invece era inoffensivo», sottolinea l’avvocato Gianfranco Careddu. Dopo ore concitate, il legale convince Contena a presentarsi in Questura e chiarire la sua posizione. «Non ho mai preso la patente, per questo sono scappato all’alt degli agenti», spiega Contena davanti ai poliziotti al termine di una giornata di follia iniziata alle 10 di venerdì quando forza il posto di blocco all’ingresso della città. Alle spalle ha tanti guai, soprattutto per droga. «Ha avuto paura che la guida senza patente avesse potuto comprometterlo», spiega l’avvocato Careddu che in serata lo accompagna in Questura.

L’auto

La vettura con la quale Contena getta scompiglio è sotto sequestro. Viene analizzata dagli esperti della Scientifica. L’Alfa Mito blu, di proprietà di un amico, è abbandonata in un parcheggio per disabili in via Elettrio Corda, tra il Municipio e la sede del liceo classico Asproni. Ha le ruote sgonfie, il lunotto posteriore in frantumi. All’interno niente droga, ma il telefono del fuggitivo che si dilegua a piedi tra i vicoli di San Pietro, il quartiere che gli è più familiare.