Fuga e schianto sull’auto rubata 

Rubano l’auto di un pizzaiolo e cercano di far perdere le loro tracce nelle strade di Selargius e Monserrato. A bordo e alla guida due ragazzini che scorrazzano nei due centri abitati con l’auto a fari spenti. Notati da una pattuglia di carabinieri di Selargius, cercano di sfuggire alla cattura tenendo in scacco i militari sino a quando la vettura rubata, dopo una manovra, si capovolge in via Riu Mortu a Monserrato. Ma i due ragazzini non si arrendono: vedono i carabinieri provano a scappare a piedi. Alla fine vengono bloccati. Grande la sorpresa dei carabinieri. I due sono giovanissimi, entrambi di 14 anni. Roba da non crederci anche se non è la prima volta che i carabinieri delle stazioni e della compagnia di Quartu si imbattono in comportamenti folli da parte di ragazzi molto giovani.

I familiari

Che fare dei due quattordicenni? I militari li portano in caserma. Dopo l’identificazione (si tratta di due ragazzini rom) i carabinieri li portano nelle loro abitazioni. Ovviamente non potevano esserci provvedimenti e dunque una volta consegnati ai genitori sono scattate le raccomandazioni del caso. Gli investigatori hanno poi ricostruito il furto: i due si sono impadroniti dell’auto che un pizzaiolo aveva appena parcheggiato per una consegna a domicilio. Il conducente, nonostante la giovane età, ha tenuto in scacco anche i carabinieri che hanno evitato manovre che potessero causare pericoli ad altre vetture. Tutto è finito con lo schianto.

Fari spenti

I militari hanno intercettato la vettura durante un servizio, nella notte tra lunedì e ieri. I carabinieri hanno notato una Hyundai Atos con due persone a bordo: aveva i fari spenti e la velocità era sostenuto. È così iniziato l’inseguimento: e da Selargius si è arrivati a Monserrato. Solo quando il conducente ha perso il controllo della macchina, che si è rovesciata, i militari hanno rincorso i due bloccandoli e trovandosi davanti due quattordicenni.