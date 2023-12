Fuga dopo l’incidente: denunciato un disoccupato di 44 anni 

Accusato di aver provocato un incidente stradale per una mancata precedenza e di essersi allontanato senza prestare soccorso al ferito, un disoccupato di 44 anni di Selargus è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Monserrato a conclusione delle indagini durate tre mesi. L’indagato è accusato di lesioni personali stradali gravi.

Il ferito aveva riportato conseguenze fiscihe importanti in diverse parti del corpo ed era stato ricoverato al Brotzu. A sporgere denuncia è stata la stessa vittima: il 21 agosto scorso in via Monte Arci: l’indagato era alla guida di una Toyota Aygo, che pare per una mancata precedenza, si era scontrata con una moto Yamaha TMax, condotta da un artigiano di 41 anni, ugualmente di Selargius. Il conducente, caduto pesantemente a terra era stato trasferito in ambulanza in ospedale dove era stato ricoverato.

Successivamente la stessa vittima aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri, che dopo aver visionato i filmati di videosorveglianza della zona e aver ottenuto una serie di altri riscontri, hanno denunciato a piede libero il presunto pirata della strada. (r. s.)

