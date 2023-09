Fuga di gas, strada chiusa per ore 

Momenti di apprensione ieri a mezzogiorno per una fuga di gas in via Scano all’altezza dell’incrocio con piazza Padre Pio: durante dei lavori di rifacimento della strada gli operai hanno danneggiato una tubazione ed è stato necessario liberare la zona per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza il cantiere e riparare il danno. Per poter operare in sicurezza la strada è stata chiusa al traffico, così come è stato impedito il passaggio dei pedoni. Inevitabili i disagi perché le operazioni per la riparazione sono andate avanti parecchie ore: i percorsi degli autobus sono stati modificati e nella chiesa che si trova proprio nel punto dove c’è stata la fuga di gas non si è potuta celebrare la messa. Soltanto in serata gli agenti della Polizia Locale hanno consentito il passaggio di auto e pedoni.

L’allarme

Sono stati gli stessi operai della ditta che stava effettuando i lavori nella strada a dare l’allarme sentendo un forte odore di gas. Secondo una prima ricostruzione è stata rotta una delle tubazioni probabilmente con uno degli attrezzi usati per l’intervento programmato nel cantiere stradale. La segnalazione ai vigili del fuoco ha fatto scattare le operazioni di messa in sicurezza: sono arrivate le squadre del distaccamento del porto e quelle del nucleo biologico chimico e radiologico dalla sede centrale di viale Marconi. La strada è stata subito chiusa al traffico fino all’incrocio con piazza Padre Pio dagli agenti della Municipale. Bloccato anche il passaggio delle persone a piedi. Tutta la zona è stata messa in sicurezza per consentire ai vigili di operare in collaborazione con tecnici e operai della ditta incaricata della riparazione.

I problemi

Ovviamente il blocco al traffico ha riguardato anche i mezzi pubblici: il Ctm ha dovuto variare i percorsi per gran parte della serata. E non si è potuta celebrare la messa nelle chiesa di Cristo Re perché non raggiungibile visto il divieto di passaggio e la chiusura anche del marciapiede. (m. v.)

