Fuga di gas, salta in aria una palazzina 

CATANIA. I tecnici erano al lavoro per una fuga di gas quando un boato fortissimo ha scosso il rione San Giovanni Galermo, ed è stato sentito anche in altre parti della città. Una palazzina di tre piani, al momento disabitata, è crollata e altre due sono state danneggiate. Il bilancio provvisorio è di una decina di feriti, alcuni gravi. Non risultano dispersi.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, i nuclei speciali Nbcr per la ricerca, i gruppi di soccorso Usar e le unità cinofile. Sono stati subito evacuati alcuni anziani dal centro dell'Opera diocesana di assistenza che si trova nella zona. La strada era già stata chiusa al traffico per permettere a due squadre dell'azienda del gas di operare per ricercare una perdita nella rete cittadina. Poi sono state però bloccate tutte le strade di accesso a via Galermo a scopo precauzionale e per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso, ambulanze e pattuglie di carabinieri e polizia.

Il bilancio poteva essere più grave, ma fortunatamente «sono palazzine popolari in corso di ristrutturazione e non c'erano molte persone dentro», ha detto il sindaco Enrico Trantino. Il ferito più grave, un 66enne con ustioni al volto e alla testa, è in codice rosso all’ospedale Cannizzaro. Tra i feriti anche due vigili del fuoco, due operatori del 118 della sede di San Giovanni Galermo, tre tecnici del gas e un ingegnere del Comune.

