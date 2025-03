Fuga di gas, in salvo una 97enne 

Pareti annerite, il giorno dopo nell’aria si sente ancora l’odore acre del fumo. Visti i danni nella casa di via Sardegna sembra un miracolo che la proprietaria, una 97enne, sia riuscita a mettersi in salvo. Eppure è stata proprio l’anziana nella notte tra venerdì e sabato a scappare da quell’inferno di fiamme e fumo (innescato da una fuga di gas) e a lanciare l’allarme.

La paura

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è partito dalla cucina. C’è stata una fuga di gas, forse a causa di un difetto o di un malfunzionamento della bombola, ed è bastato accendere la luce per innescare il rogo. Pochi secondi, poi un boato e una fiammata ha investito l’anziana che, con grande prontezza di riflessi, si è subito allontanata. È scappata in strada e ha chiesto aiuto ai vicini. Sono stati momenti concitati, tantissima paura, si temeva che potesse esserci un'ulteriore esplosione poi con l’arrivo dei soccorritori tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.

I soccorsi

In via Sardegna sono arrivati subito gli operatori del 118, l’anziana è stata accompagnata al Pronto soccorso del San Martino per tutte le cure necessarie. Dai primi riscontri sembra che abbia riportato solo qualche lieve ferita al volto, oltre a un grande spavento per la nottata movimentata. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione. Dalle verifiche effettuate dai vigili è emerso che l’incendio è stato provocato da una fuga di gas nella cucina, ma l’abitazione nonostante i danni è stata dichiarata agibile. In via Sardegna sono intervenuti anche i carabinieri della Radiomobile di Oristano.

