Fuga di gas, allarme Chiusa via Carpaccio 

Momenti di paura ieri sera in via Carpaccio a causa di una fuga di gas. A metà serata un forte odore di gas ha fatto scattare l’allarme: i residenti hanno chiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco; poi i vigili urbani hanno bloccato la circolazione e chiuso diverse strade: via Carpaccio nel tratto da via Mattei a via Einaudi e via Mattei nel tratto da via Diaz a via Carpaccio. Le strade resteranno chiuse fino a quando non saranno ultimate le verifiche e gli interventi per la sicurezza.

