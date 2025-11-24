Fuga dall’Olbia, Lobrano spiega: «Pazienza finita» 

Con tre vittorie e due sconfitte la 13ª giornata di Serie D delle sarde è da bicchiere mezzo pieno. Vincono Costa Orientale Sarda e Monastir in casa, rispettivamente con Cassino e Anzio, e il Budoni fuori contro il Valmontone. Perdono il Latte Dolce, battuto a Sassari dalla Nocerina, e l’Olbia sul campo del Real Monterotondo vice fanalino di coda.

Tutte e cinque restano però fuori dalla zona calda, col Budoni quarto nei playoff e l’Olbia decima a +2 sui playout. La classifica dei bianchi è lo specchio di una crisi di risultati legata a quella economico-finanziaria e dirigenziale, peggiorata tanto da scatenare il fuggi-fuggi tra i giocatori. Ultimo a partire Gabriele Lobrano, passato tre giorni fa all’Orvietana con cui ha debuttato con una vittoria nel girone E. «Lasciare Olbia non è stato facile», ha ammesso ieri, ospite di Alberto Masu a L’Informatore Sportivo su Radiolina e Videolina col difensore Tommaso Spanu della Cos: «Nonostante le persone che ci hanno aiutato e i tifosi eccezionali, le risposte mancavano da quando sono arrivato, anche se ho sentito che le cose stanno migliorando», ha aggiunto il centrocampista maddalenino.

A tal proposito, nelle prossime ore Romi Fuke potrebbe uscire allo scoperto. L’imprenditore brianzolo di origine giapponese, già responsabile marketing e comunicazione del Comitato di sostegno dell’Olbia Calcio, si candida a dare un futuro ai galluresi e ha già bonificato alla squadra, o meglio a quello che è rimasto, un piccolo acconto sugli stipendi arretrati. «A me non è stato pagato nulla», ha risposto a domanda diretta Lobrano, «ho sempre avuto pazienza, poi ho preferito fare una nuova esperienza». Lontano dall’Olbia.

Che però «con i rinforzi che potrebbero arrivare farà un campionato sereno», è sicuro l’ex, cui fa eco Spanu: «Dispiace, è una piazza importante. Ero abituato a vederla in Serie C, spero si risolva tutto per il meglio», ha detto l’esterno della Cos, atteso domenica dal derby di Budoni. «La vittoria col Cassino è una boccata di ossigeno. Il primo pensiero è salvarsi, e l’ambiente super tranquillo», è certo Spanu, «aiuterà».

