fuga dall’Asinara (di corsa e a nuoto) 

Inutile nascondere che c’è un precedente illustre: “Escape from Alcatraz” è una gara di triathlon famosissima (e discretamente dura, come sa Roberto “Massiccione” Zanda che la sperimentò, già nel 2006) che richiama l’idea dell’evasione. Fabrizio Baralla - uno al quale il triathlon sardo deve molto - ha mutuato l’idea trasferendola nello scenario di quello che fu uno dei carceri di massima sicurezza più iconici e temuti. Così è nata l’idea di “Escape from Asinara”, che il Triathlon Team Sassari metterà in scena domenica mattina.

Di corsa e a nuoto da Cala Reale alla spiaggia della Pelosetta, attraversando l’Isola Piana e unendo i due comuni di Porto Torres e Stintino.

Un aquathlon, quindi (non uno swimrun, perché ci si cambia, non si nuota con le scarpe), ma in versione adventure . Si parte alle 7.30 da 14,4 km di corsa, poi 1,7 km di nuoto sino all’Isola Piana, ancora 1,6 di corsa e 900 di nuoto per raggiungere la libertà (cioè l’arrivo). Per ora in 160, non solo dall’Isola, hanno aderito, attratti dalla bellezza di una gara che si svolge in un paradiso naturale (il Parco Nazionale del Asinara) e che unisce i temi dello sport, dell’avventura, del turismo e dell’ecologia.

Il regolamento federale è stato adattato e la zona cambia sarà “viaggiante”. Come? Ogni concorrente troverà al termine della prima frazione di corsa una boa galleggiante (di quelle che si usano per nuotare) nella quale metterà le scarpe e quant’altro serva per correre e che trascinerà nelle frazioni di nuoto, come si fa negli allenamenti e nelle gare in acque libere.

RIPRODUZIONE RISERVATA