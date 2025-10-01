Fuga dalla specializzazione in emergenza-urgenza 

Non sono stati assegnati l’80% dei contratti di specializzazione di Microbiologia e virologia; il 76% di Patologia clinica; il 65% di Radioterapia; il 64% di Medicina di comunità e delle cure primarie. Complessivamente su 15.283 contratti regionali a bando per il concorso di specializzazione medica, ben 2.569 (17%) non sono stati assegnati, numero destinato ad aumentare vertiginosamente a causa delle centinaia di mancate effettive immatricolazioni. Continua inoltre la tendenza negativa per le cosiddette specializzazioni meno ambite, come medicina d’emergenza-urgenza (45% dei contratti non assegnati).

Anaao Giovani e Als (Associazione liberi specializzandi) sono «preoccupati e amareggiati per i risultati delle assegnazioni del concorso di quest'anno». Su 976 contratti banditi, è stato assegnato solo il 55% (537 contratti). «Quest’anno il numero di contratti non assegnati è diminuito e questo è dovuto all'aumento del numero dei candidati - dice il presidente dell'Als, Massimo Minerva, «ci auguriamo che il futuro ci riservi coerenza tra le necessità di specialisti e il numero di candidati. Ma con l'enorme numero attuale di iscritti alla facoltà di medicina, sarà molto difficile mantenere questo equilibrio». «L'unica soluzione è riformare la formazione medica post-laurea, con un contratto di formazione lavoro e istituendo i learning hospital», dicono Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, e Giammaria Liuzzi, responsabile di Anaao Giovani. «Occorre inoltre una revisione dei fabbisogni di medici specialisti maggiormente calata sulle reali necessità del territorio e degli ospedali».

