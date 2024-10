Fuga dalla Spagna, fermati a Verona 

Verona. Tre giovani spagnoli ricercati per un omicidio commesso in patria sono stati fermati nel Veronese. Una pattuglia della stradale aveva appena individuato un’auto con targa spagnola parcheggiata nell’area di servizio Garda della A22 quando i tre (due uomini di 28 e 26 anni e una ragazza di 18) all’uscita dal bar hanno notato gli agenti, sono saliti a bordo e hanno tentato di darsi alla fuga. La polizia li ha bloccati e, collegandosi alla banca dati, ha scoperto che erano ricercati. L’omicidio è avvenuto vicino a un pub ad Alcalá La Real, in Andalusia, la notte del 13 ottobre. La vittima è un 31enne, Francisco F.S. detto “Isco”, ex fidanzato della ragazza: secondo gli investigatori è stato ucciso con un fucile da Jonathan G.R, che poi si è dato alla fuga con gli altri due. Secondo i media spagnoli vittima e sospetto omicida avevano precedenti penali. I tre, che secondo gli investigatori stavano tentando di raggiungere l’Austria, sono ora nel carcere veronese di Montorio.

