Fuga dal super carcere: indagine sui complici In Puglia è caccia all'uomo 

Da un lato la caccia all’uomo degli investigatori della Direzione nazionale antimafia – estesa su tutto il territorio italiano – per provare a catturare il latitante Marco Raduano, il boss della Sacra corona unita evaso dal carcere nuorese di Badu ‘e Carros lo scorso 25 febbraio. Dall’altro l’inchiesta dei sostituti procuratori dell’antimafia cagliaritana, Emanuele Secci e Danilo Tronci, che vogliono capire e perseguire chi abbia aiutato nella fuga il boss della mafia garganica. Perché l’unica certezza sulla spettacolare evasione che è stata subito chiara a tutti gli inquirenti è che l’ex detenuto pugliese non può aver fatto tutto da solo.

A prendere in mano la situazione, dopo pochi giorni dalla fuga, è stato il procuratore capo di Cagliari, Rodolfo Sabelli, che si è fatto trasmettere tutti gli atti d’indagine, poi assegnata ai due suoi sostituti. In pochi giorni nel quartier generale della Dda sono stati varie volte sia i carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro che gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo barbaricino. Il sospetto è che Marco Raduano abbia lasciato la Sardegna nel giro di qualche giorno, anche se un’indiscrezione che circola da giorni negli ambienti investigativi non esclude che il latitante possa essere ancora nascosto nell’Isola. In realtà il timore degli inquirenti è che il 39enne pregiudicato pugliese possa aver già raggiunto da tempo la sua terra, trovando rifugio tra gli affiliati della Sacra corona unita.

Ma la parte più importante dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia sarda riguarda la ricostruzione della spettacolare fuga da Badu ‘e Carros, così da identificare chi abbia aiutato il detenuto. Troppi gli interrogativi che non trovano ancora risposta: come abbia fatto a recuperare tutte le lenzuola necessarie a fabbricare la corda con la quale ha scavalcato il muro di cinta, ma anche come abbia fatto a lanciare l’arpione artigianale a oltre sette metri di altezza, così che potesse reggere il peso della salita e della successiva discesa. Il nuovo comandante della Polizia penitenziaria arrivato da Opera, Amerigo Fusco, sta anche lavorando assieme al Dipartimento dell'amministrazione per ricostruire anche gli eventuali “buchi” nella vigilanza.

Marco Raduano stava scontando una condanna definitiva a 19 anni per traffico di droga. In passato ci vollero cinque mesi di ricerche dei carabinieri per rintracciarlo e notificargli la sorveglianza speciale disposta dopo la scarcerazione. Ritenuto l'ex luogotenente del boss Angelo Notarangelo, detto 'Cintaridd' e a capo degli 'scissionisti', l’attuale latitante il 21 marzo 2018 era stato anche vittima di un agguato. Per ora sulle indagini non trapelano indiscrezioni, ma la sensazione è che i carabinieri e la polizia – guidati dai pm Secci e Tronci – abbiano già individuato chi possa aver aiutato il detenuto nella sua fuga.