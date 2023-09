Fuga dal Pd verso Azione, scontro tra Schlein e Bonaccini  

Per il Pd è un settembre turbolento. L’uscita dal partito di una trentina di esponenti liguri, passati nelle file di Azione, ha il sapore di un fatto che va oltre la regione. Stefano Bonaccini, presidente dem e leader dell’area riformista, ora minoranza nel partito, avverte: «Sbaglia chi lascia, ma si torni subito a una vocazione maggioritaria. Un Pd piccolo e radicale non serve». Parole rivolte alla segretaria Elly Schlein. Che però non fa passi indietro: «C’è un’agenda che unisce le varie sensibilità del Pd - ribatte lei alla festa de Il Fatto Quotidiano - Credo che sia sempre un dispiacere quando qualcuno decide di andare via, ma se qualcuno può non sentirsi a casa in un Pd che si batte per l’ambiente, i diritti e il lavoro di qualità, allora forse l’indirizzo lo aveva sbagliato prima». Che se non è un muro contro muro, nemmeno è una mano tesa. E infatti Piero Fassino la critica: «Voglio sperare che le parole di Elly Schlein siano andate al di là dei suoi reali convincimenti. Ci si rallegra di chi arriva, non di chi parte».

L’avvicinarsi delle europee del 2024 non aiuta. Come per ogni elezione, ci sono da temperare tensioni, aspirazioni, ambizioni e attese, di persone e di correnti. Per esempio, Bonaccini è in pole per una candidatura, ma il mandato da governatore scade nel 2025 e se ci fosse la possibilità di un terzo round chissà. Governatori Pd che spingono per una proroga non mancano, come quello campano Vincenzo De Luca. La segretaria però non sembra troppo per la quale. «Attualmente non è previsto dalla legge - dice Schlein - e non abbiamo notizie che la maggioranza voglia andare in quella direzione. Nel Pd c'è una discussione interna, la affronteremo». E dopo le europee ci sarà da affrontare la questione delle alleanze. Bonaccini ritiene che un’intesa con i Cinque stelle servirà, ma è sempre apparso molto più tiepido di Schlein.

