Fuga dal nord alla ricerca della pace 

Una vita apparentemente perfetta. Diego Angelo Bertozzi, classe 1973 di Brescia, aveva un lavoro a tempo indeterminato da ventitré anni. Responsabile di canale di uno dei primissimi portali Internet, correttore di bozze, scrittore, saggista, collaboratore di testate giornalistiche specializzate in relazioni internazionali, ricercatore: l’impiego ideale dopo una laurea in Scienze Politiche. Una vita piena e programmata, tutta lavoro – casa. Un giorno, durante un dibattito online di letteratura, conosce Enrica, una ragazza di Tortolì che diventerà sua moglie. «Enrica si è trasferita subito da me. I pochi giorni di vacanza li passavamo in Ogliastra, terra che mi ha conquistato da subito. Qui mi sentivo come mai da nessun’altra parte», racconta.

Nostalgia

La Sardegna gli entra dentro e lo trascina con sé. Dopo le prime vacanze a Tortolì, al suo rientro a Brescia succede una cosa strana: inizia a sentirsi straniero in patria, una sensazione che non lo lascerà più, per circa dieci anni. «Nel frattempo ho iniziato a studiare anche Filosofia – continua Diego Angelo – e questo mi ha aiutato a concentrarmi di più sui miei bisogni, a riflettere sulla vita che stavo facendo. La vita programmata stava diventando un peso, sentivo che dovevo liberarmi. Ho dovuto convincere Enrica a lasciare Brescia: volevo trasferirmi in Ogliastra».

Ricominciare una vita senza schemi prestabiliti, senza la frenesia, senza la corsa, senza lo stress. Il panorama di autostrade della casa di Brescia, macchine in un viavai senza fine, diventano il suo riflesso allo specchio. I giorni passati in Sardegna sono stati il suo ossigeno, una dimostrazione che un’altra vita è possibile, a ritmi più lenti, gentile, libera, illuminata dal sole.

Licenziato

Quando ormai quei luoghi si stavano trasformando in sofferenza fisica, e dopo la morte improvvisa del suo miglior amico, fa una scelta drastica: vende la sua casa e si licenzia dal lavoro, stracciando il contratto a tempo indeterminato. «Sono arrivato a Tortolì con mia moglie e mia figlia nel 2023. Mi sono sentito subito accolto, ho trovato la tranquillità. La scelta della Sardegna è una scelta di vita ma è anche una scelta filosofica, perché è come se avessi trovato una sorta di patria dello spirito. Della vita di prima, a parte i genitori, non mi manca nulla, anche se non ho più la sicurezza economica dello stipendio fisso. Adesso ho più tempo libero, posso studiare, leggere, informarmi molto di più, dedicarmi al mio lavoro direttamente da casa. Ci sono spazi vuoti nelle mie giornate, ma forse è proprio quello che mi serviva. E, soprattutto, c’è la bellezza di andare a scrivere o a studiare al mattino in riva al mare», spiega. Durante uno dei tanti viaggi di rientro a Brescia, anni prima, era scoppiato a piangere a bordo strada. Li ha capito tutto: la Sardegna doveva essere la sua casa.

