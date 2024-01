Fuga dal Consiglio sognando la Regione 

Dalla A di Andrea Soddu, alla Z, di Emilio Zola. Nel consiglio comunale di Nuoro inizia la corsa alle Regionali. Il palazzo di via Dante è trampolino per la politica regionale, con tantissimi nomi pronti a scendere in campo al prossimo turno elettorale che fanno intravedere per la città una sempre più possibile ritorno al voto dalla primavera. Tra gli aspiranti candidati alle regionali, oltre al sindaco, all’assessore Pierluigi Saiu e Claudia Fadda, spuntano i nomi di Sebastian Cocco, Emilio Zola e Pietro Sanna. Sul toto assessore in Comune, dopo le dimissioni di Grazia Mele, Liberu smentisce: «Nessuna ipotesi di affidamento di un assessorato a Liberu è reale e non hanno alcun fondamento».

I nomi certi

Ma la corsa della politica cittadina ora è alle regionali. A dare ufficialità è stata la consigliera Claudia Fadda, uscita dal gruppo Andrea Soddu per aderire al Misto e pronta alla candidatura col Pd. Fadda è apparentata a Roberto Deriu e durante la presentazione della lista Dem ha ribadito: «In Comune sostengo la maggioranza». Alchimie politiche visto che il sindaco Andrea Soddu ha annunciato che sosterrà Renato Soru, candidato presidente alla Regione contro Alessandra Todde sostenuta invece da Sebastian Cocco. Anche lui si candiderà. «Perché - spiega Cocco - la Todde è un’eccellenza nel campo dell’imprenditoria, tra le 50 donne più influenti nel mondo della tecnologia che ha deciso di tornare in Sardegna. E mi aspetterei che tutti gli amministratori che si riconoscono nel campo progressista e democratico la sostengano. Il suo nome è strettamente legato alla mia tesi, quella che quando c’era Mario Melis e Angelo Rojch, il centro Sardegna è rinato. Sparita la regia di un presidente del centro Sardegna tutto è ritornato su Cagliari»

La Lega cresce

A Nuoro l’assessore ai lavori pubblici Pierluigi Saiu smentisce: «Sarò candidato in città e nella Provincia. Il mio obbiettivo è far contare il Nuorese e questo territorio. Ho lavorato un anno per riequilibrare gli squilibri con Cagliari». Saiu ha un pensiero su Soddu candidato. «Se fosse così, dovrebbe dimettersi perché chiede il consenso per fare un’altra cosa, ed è giusto che i nuoresi scelgano un sindaco che pensi solo alla città». Ma se gli si fa notare che è anche lui consigliere comunale ribatte «la legge non me lo impediva, l’ho fatto per non perdere il contatto dalla mia città. È la ragione opposta, non volevo scappare dal Comune». Nella lista Lega c’è anche Emilio Zola, uscito dalla maggioranza in Municipio. Gli altri nomi sono per FdI Laura Sanna e Pietro Salis, mentre Pietro Sanna consigliere comunale, fratello della coordinatrice di Fdi, sarà candidato con i Riformatori. Il Psd’Az potrebbe puntare su Stefano Lavra e Gesuina Cherchi, per il M5S si parla dell’ex assessora di Oliena Lara Serra e di Annalisa Canova, Giandomenico Cugusi, Giovanni Uda, Stefano Lobina e Anna Cicalò.

