Fuga dal Consiglio, maggioranza nel panico 

La maggioranza che sostiene il sindaco Massimiliano Sanna sembra non reggere più: si sgretola sotto il peso delle tensioni interne e delle astensioni strategiche, lasciando il Consiglio comunale impantanato in una crisi che solo i diretti interessati continuano a negare.

Il blitz in Commissione

Ieri, l’ennesimo colpo: in commissione Bilancio non sono passati gli equilibri finanziari. Un solo voto favorevole, quello di Giuliano Uras (Oristano al Centro), contro l’astensione del presidente di Commissione Davide Tatti e del consigliere Gianfranco Licheri (entrambi di Forza Italia). Dalla minoranza, il no secco di Francesco Federico. Un esito che replica quanto già accaduto in occasione del rendiconto di gestione, e che conferma la frattura insanabile tra il sindaco e la fronda ribelle degli azzurri. Nemmeno l’ingresso in Giunta di Gigi Mureddu (che anche lui in Consiglio faceva parte del gruppo dei “ribelli”) è bastato a ricucire, come confermato nell’ultima seduta consiliare, sospesa un’altra volta per mancanza del numero legale.

I lavori si erano aperti con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno presentato da sei consiglieri (Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Speranza Perra e Francesca Marchi) sulla crisi umanitaria a Gaza. Un momento di coesione, subito dissolto nel caos delle successive votazioni.

La fuga dall’Aula

I tre forzisti dissidenti non solo si sono astenuti sul debito fuori bilancio proposto dallo stesso Mureddu, ma – ancora più significativo – sono rimasti al proprio posto, fianco a fianco con la minoranza, quando la maggioranza ha lasciato l’Aula per evitare la discussione sulla mozione relativa alla Ztl. È stato lì che la crisi ha mostrato il suo volto: uno dopo l’altro, consiglieri e assessori di maggioranza (tranne il presidente Peppi Puddu e gli assessori Maria Bonaria Zedda e Simone Prevete) hanno abbandonato l’Aula, facendo mancare il numero legale. Dodici i presenti, uno in meno del necessario. All’appello della segretaria, oltre all’opposizione, hanno risposto i ribelli azzurri e Sergio Locci.

La protesta

«Ancora una volta l'Amministrazione Sanna si sottrae alla discussione di argomenti importanti - tuonano dai banchi dell'opposizione - questa mozione avrebbe permesso a tutti di esprimere le proprie opinioni e apportare i relativi aggiustamenti al regolamento della Ztl predisposto dalla Giunta, che è stato approvato senza passare dal Consiglio». Per i consiglieri di Alternativa Sarda, Partito Democratico, Oristano Democratica e possibile e Sinistra futura, un atteggiamento gravissimo tanto più che «il sindaco è stato il primo a lasciare l'Aula proprio per far mancare il numero legale, dimostrando così la scarsa sensibilità su un argomento di grande importanza per la cittadinanza», affermano. Il Consiglio tornerà a riunirsi martedì 29 in seconda convocazione, quando per approvare gli equilibri basterà la maggioranza dei presenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA