Fuga dal Comune, uffici rivoluzionati 

«La decisione di accorpare le due aree è nata perché l’ex responsabile dei Lavori Pubblici ha lasciato l’incarico per trasferirsi in Provincia – spiega il sindaco Ivan Piras – sulla piazza non si trovano figure professionali per quel ruolo. Le poche disponibili non ottengono il nulla osta dagli enti di appartenenza. Insistere sulla ricerca di professionalità adatte, rischia in questo momento di pregiudicare l’attuazione di alcuni progetti: meglio andare sul sicuro con l’accorpamento dei servizi».

Dal prossimo primo maggio, le aree di riferimento diventeranno quattro con l’accorpamento dei servizi Urbanistico-Manutentivo e Lavori Pubblici che confluiranno in un unico settore “Tecnico”. Passaggio obbligato per il Comune: alle difficoltà nel reperimento di figure idonee, si è aggiunta la necessità di rafforzare la struttura per l’attuazione dei progetti del Pnrr.

Carenza di personale e difficoltà a trovare figure professionali idonee per incarichi di responsabilità. Sono questi i motivi che hanno indotto il Comune di Dolianova a procedere a una nuova modifica dell’organizzazione interna dopo quella decisa nel 2021 con la creazione di una macrostruttura articolata in cinque aree amministrative (Affari generali, Economico-finanziaria. Servizi sociali, Urbanistico Manutentivo, Lavori pubblici).

La rivoluzione

L’organico

Una mossa che, nelle intenzioni della Giunta, assicurerà più flessibilità dell’azione amministrativa. Il Comune ha attualmente in organico 38 dipendenti così suddivisi: 11 nel Settore Affari Generali, 9 nell’Urbanistico-Manutentivo, 7 nei Lavori Pubblici, 5 nei Servizi Sociali, 4 nel Finanziario. La spesa annuale è di un milione e 200mila euro al netto dei trattamenti accessori (153mila euro).

Con la riorganizzazione degli uffici, il Comune ha rideterminato anche il fabbisogno del personale. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo funzionario tecnico e l’incremento dell’orario (da18 a 24 ore settimanali) per i due operai recentemente assunti con un contratto di 11 mesi.

«Che ci sia una carenza di organico in alcuni settori è innegabile – afferma il capogruppo dell’opposizione Andrea Stocchino – soprattutto nel settore Tecnico c’è l’esigenza di nuovo personale ma mi rendo conto che il Comune deve fare i conti con i limiti per le assunzioni imposti dalle norme nazionali».

Con la nuova organizzazione si ci sarà un occhio di riguardo per i progetti del Pnrr: il Comune ha da poco assunto un professionista a tempo determinato. «Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti per avviare la progettazione – assicura il sindaco – adesso bisogna capire come intercettare le risorse. Il responsabile unico del Settore Tecnico sarà il nostro punto di riferimento».

