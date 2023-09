Fuga dal Comune direzione Cagliari 

Da Palazzo degli Scolopi all’Aula di via Roma. Mentre la scena politica isolana è in pieno fermento per la definizione delle alleanze in vista dell’appuntamento elettorale di febbraio, a Oristano c’è già una nutrita truppa di aspiranti consiglieri regionali che scalpita. Sarà che quattro anni fa la città capoluogo era riuscita a piazzare un solo candidato, per di più in minoranza, il pentastellato Alessandro Solinas. Fatto sta che tra i 24 componenti dell’Assemblea e gli otto della Giunta, ben dieci sarebbero pronti a rinunciare ad uno scranno nella sala degli Evangelisti per occupare uno dei sei, forse sette, seggi riservati in Regione alla provincia. Nella maggior parte dei casi il campo è ancora quello delle indiscrezioni, ma c’è anche chi gioca già a carte scoperte.

In campo

L’Udc ufficializza la candidatura di Carmen Murru, assessora ai Servizi sociali, in tandem con il medico-consigliere Vincenzo Pecoraro. Restando al tavolo dell’esecutivo, (ma da qui in poi il condizionale è d’obbligo) in rampa di lancio ci sarebbe la vicesindaca Maria Bonaria Zedda. Con lei, sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, anche il presidente del Consiglio Peppi Puddu. Tra i banchi della maggioranza sarebbero pronti a tentare il grande salto Roberto Pisanu, di Sardegna al Centro 20 Venti, il forzista Gigi Mureddu e il consigliere di Prospettiva Aristanis, Paolo Angioi. Dall’altra parte della barricata tra i papabili ci sono la capogruppo del Pd, Maria Obinu, e il suo collega di partito Giuseppe Obinu. «Vorrei mettere le dita sui bottoni della famosa stanza e scoprire se è vero che sono solo disegnati ed è impossibile cambiare il corso delle cose, oppure no, come invece penso io», dichiara Obinu. Alla corsa potrebbe partecipare anche Francesco Federico, consigliere di Oristano democratica e possibile.

A caccia del bis

Al di fuori del Municipio sul treno diretto a Cagliari sarebbero pronti a salire tutti gli uscenti, accompagnati da quale novità. In casa Forza Italia in pole position c’è ancora Emanuele Cera, anche se precisa: «Potrei decidere di candidarmi dopo aver appreso chi sarà il presidente e quale sarà il programma». Tra i Riformatori è quasi certa la ricandidatura di Annalisa Mele, il Partito sardo d’Azione potrebbe puntare ancora sul sindaco di Paulilatino Domenico Gallus e sul bosano Alfonso Marras. In cerca di conferma sarebbero il grillino Alessandro Solinas e il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, attualmente nelle fila dell’Alleanza Rosso-Verde.

Le novità

I Riformatori sono pronti a candidare i pezzi “da novanta” come il coordinatore provinciale del partito Andrea Santucciu e i sindaci di Ghilarza e Sedilo Stefano Licheri e Salvatore Pes. Nel Pd in fila per un ticket verso l’assemblea regionale ci sarebbero l’ex consigliere Antonio Solinas, (che potrebbe incontrare qualche ostilità per il numero di legislature alle spalle), e il segretario cittadino Roberto Martani. Tutto da decifrare il ruolo dell’attuale assessora all’Industria Anita Pili, fresca di adesione a Renzi Italia Viva.

RIPRODUZIONE RISERVATA