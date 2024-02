Fuga dal Brotzu: quindici anestesisti via in due anni 

Nel giro di un paio d’anni se ne sono andati in 15. Gli anestesisti – già professionisti in forte deficit numerico, e pure con scarse prospettive di ricambio generazionale perché i giovani non ambiscono più a questa specializzazione – fuggono dal Brotzu. «Quello che dovrebbe essere un luogo di lavoro ambitissimo, in quanto ospedale ad alta specialità, sta invece perdendo pezzi importanti, c’è un malessere diffuso, la gente se ne va», denuncia il sindacato Aaroi Emac.

Il disagio

Marina Pisu, delegata aziendale del Brotzu del sindacato anestesisti e rianimatori, raccoglie continue segnalazioni e problemi da parte dei colleghi, e in una nota racconta di «una situazione sempre più esplosiva, che sta portando i medici a fuggire. Negli ultimi tempi, in 12 si sono dimessi, sono andati in case di cura private o in ospedali pubblici del Nord Italia, altri tre si sono trasferiti al Businco».

I motivi del disagio sono molteplici. «Colleghi che vengono trasferiti da una funzione all’altra, in maniera arbitraria, senza tenere nella benché minima considerazione le loro attitudini e scelte, senza seguire le normali regole contrattuali, con provvedimenti verbali e assenza di motivazioni valide. Ancora: mancato riconoscimento delle competenze e mortificazione professionale, personale sempre più ridotto con carichi di lavoro eccessivi, difficoltà nel reperire materiale (pompe e monitoraggi) nonché personale di supporto, che rendono il lavoro ancora più stressante di quello che dovrebbe essere».

Alcune di queste criticità sono state anche segnalate allo Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro.

Prosegue la dottoressa Pisu: «A queste difficoltà si aggiungono contenziosi con l’amministrazione che obbliga i dipendenti a elemosinare quanto dovuto economicamente in base al Contratto, come le indennità festive, mentre ad alcuni dipendenti non sono state erogate voci stipendiali dovute (produttività e Rar in primis), in alcuni casi inevase da quasi un anno».

Inoltre, si ricorda che al Brotzu gli stipendi del personale sono i più bassi tra le Aziende sanitarie della Sardegna.

Le richieste

«L’azienda, nonostante le numerose segnalazioni e richieste di incontri, si rifiuta di rispondere ai dipendenti e ai loro rappresentanti, la dirigenza si dimostra “sorda” a tutte le segnalazioni che da tempo arrivano», sottolinea il sindacato.

Risultato: la fuga. Proprio a causa «di carichi di lavoro eccessivi, che determinano l’impossibilità a garantire la sicurezza dei pazienti e perché ogni segnalazione, fatta dai dipendenti col tramite dei sindacati non trova interlocutori».

Dunque, «anestesisti di grande esperienza si sono dimessi per andare nel privato o in Nord Italia, ma anche molti colleghi giovani, dopo un’esperienza di pochi mesi, scelgono altri ospedali. Tutto questo nell’indifferenza totale dell’Azienda, che non si è mai preoccupata di perdere professionisti di valore, non si è mai preoccupata del loro benessere, ne ha sminuito l’eccellenza rendendola impossibile per i carichi di lavoro e rifiutandosi di ascoltare qualsiasi proposta che potesse migliorare le condizioni dei lavoratori e di conseguenza il benessere dei pazienti». (cr. co.)

