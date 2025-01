Fuga dagli agenti e schianto: è grave 

RAGUSA. Uno scooter che si impenna su una ruota e poi, inseguito da una pattuglia della polizia, si schianta contro un veicolo al quale non aveva dato la precedenza. Il 15enne che era alla guida è in rianimazione al Policlinico San Marco di Catania con danni cranici, fratture multiple e problemi polmonari, il 18enne che viaggiava con lui ha un femore fratturato. la frattura di un femore. L’episodio, accaduto martedì a Vittoria, richiama immediatamente la vicenda della morte di Ramy Elgaml: per questo, dopo un sopralluogo e l’analisi di diversi video, il procuratore ragusano Francesco Puleio ha spiegato in una nota che lo scontro «con certezza non è riconducibile all’inseguimento». Sulla vicenda indaga anche la Procura per i minorenni di Catania. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo che lo scooter impenna la volante accende sirene e lampeggianti. A quel punto il 18enne segnala la pattuglia al 15enne, che tenta di «eludere il controllo mettendo in atto una serie di infrazioni al codice della strada, utili alla fuga, ponendo a serio repentaglio l’incolumità dei poliziotti e degli utenti della strada». Prima dell’impatto i due giovani lanciano un’arma sulla carreggiata. La pattuglia si ferma per recuperarla: è una pistola a salve priva di tappo rosso con caricatore vuoto. Poi lo schianto, quando i poliziotti sono ancora a 200 metri di distanza, con la sirena dell'auto spenta.

I dubbi di Forza Italia

E sulla tutela per gli agenti delle forze dell’ordine esposti a inchieste penali a causa delle loro azioni la politica cerca un’intesa. Dopo le frenate di Forrza Italia ieri il ministro della Giutizia Carlo Nordio ha escluso uno scudo penale per il personale in divisa, promettendo più garanzie per tutti i cittadini allo scopo di evitare che l’iscrizione nel registro degli indagati diventi «un marchio d’infamia». D’altronde la norma sarà valutata con molta attenzione dal Quirinale: ci sono dubbi sulla costituzionalità di una misura che varrebbe per una sola categoria di cittadini. Per il guardasigilli l’obiettivo resta modificare il codice di procedura penale per evitare l'iscrizione tra gli indagati come atto dovuto se non in caso di prove evidenti. Si pensa a una “terza via”: quando c’è evidenza che l’agente ha agito nell’esercizio delle sue funzioni viene svolta l'indagine, affidata alla Corte d’Appello, ma senza che in questa fase risulti il nome dell’indagato, evitandogli così spese legali, il rischio di sospensione e di ripercussioni sulla carriera.

