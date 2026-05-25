Fuga contromano: denunciato 

All’alt dei carabinieri, che avevano sistemato un posto di controllo a Dolianova, il conducente del veicolo ha accelerato per dileguarsi: è cominciato un inseguimento durato diversi minuti che si è concluso su un terreno agricolo, dove l’auto è andata a finire nel corso della fuga.

È quanto accaduto poco dopo la mezzanotte tra domenica e ieri. Protagonista un ragazzo di 20 anni che, alla vista dei militari dell’Aliquota Radiomobile, nel tentativo di scappare ha anche imboccato contromano una strada del centro abitato prima di perdere il controllo dell’auto, uscire dall’asse stradale e chiudere la corsa tra i campi. Nessun danno per sé, diversi problemi per la macchina. Il giovane, neopatentato (il documento di guida gli è stato ritirato), è risultato positivo all’alcoltest, così è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

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