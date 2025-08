Fuga con lo scooter: inseguito e arrestato  

Ha guidato uno scooter rubato senza fare i conti con il fatto che il proprietario aveva installato un gps. Così ieri intorno alle 14,15 un trentaduenne è stato individuato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia in viale Lungo Saline. Alla vista dei militari, l’uomo si è dato alla fuga mettendo in pericolo bagnanti e automobilisti lungo tutto l’asse litoraneo. L’inseguimento si è protratto fino a una rotonda di Quartu, dove il fuggitivo ha perso il controllo del ciclomotore impattando contro il lato anteriore sinistro dell’auto dei carabinieri, che nel tentativo di evitarlo ha terminato la corsa sul marciapiede adiacente.

Durante i controlli si è scoperto che l’uomo – residente a Vercelli e già noto alle forze dell’ordine – aveva la patente scaduta. Nonostante lievi escoriazioni riportate al braccio destro, ha rifiutato le cure mediche. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

