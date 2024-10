Fuga con le arnie dal fotovoltaico 

Inviata

Uta. «Di quel giorno ricordo tutto: eravamo sotto il bosco di eucalipti quando il calore si è fatto insopportabile, un effetto termosifone, ci sembrava di soffocare. Erano le 16 e il termometro segnava 52 gradi, in auto è arrivato a 58. Siamo subito corsi a vedere come stavano le api perché il punto di inizio fusione della cera è di 50 gradi. Purtroppo non c’era niente da fare. Almeno cento alveari erano andati completamente perduti: la cera si era fusa col miele e aveva soffocato le api, uccidendone almeno sei milioni». La fuga è iniziata allora: il 19 luglio di un anno fa, quando Davide Meloni e suo padre Romano, apicoltori di Uta, hanno perso il raccolto di miele dell’intera stagione, centinaia di alveari per un danno che è stato impossibile quantificare. Non era mai successo prima.

L’assedio

«L’isola di calore si è ripetuta qualche giorno dopo, il 24 luglio, a provocarla sono stati gli impianti fotovoltaici dai quali siamo circondati, un assedio, ci sono ricerche internazionali che lo dimostrano. Da allora siamo stati costretti a spostare gli alveari, per metterli al sicuro da questo fenomeno. Andremo avanti così almeno finché gli amici ci daranno un posto in cui sistemare le postazioni. Purtroppo però i pannelli fotovoltaici continuano ad avanzare, a Uta dal 2016 sono già stati occupati duemila ettari di terreno, un consumo di suolo elevatissimo, tra i più alti in Italia». Davide Meloni è nato e cresciuto tra arnie e alveari. C’è una vecchia foto che lo ritrae a due anni tra le braccia di nonna Giustina mentre osserva uno sciame grosso e scuro a pochi centimetri dal suo viso. Da allora questa è diventata la sua passione e, col tempo, il lavoro nell’azienda che cerca di proteggere. Anche per questo è tra i fondatori del comitato “Difesa territorio Uta” contro la speculazione energetica.

Un mare di specchi

A fare un giro intorno alle terre che un tempo facevano parte della storica azienda Minola si capisce quel che sta succedendo da queste parti. Da Perdixi a Mitzixeddas, fino a San Giovanni e ancora più in là: enormi distese di pannelli corrono lungo le strade sterrate, dietro a recinzioni alte e inviolabili. Poco distante dal viale monumentale, campi perfettamente puliti dalle erbacce attendono l’installazione di nuovi specchi e nuovi cavi per centinaia di ettari da destinare (ancora) alla produzione di altra energia elettrica. Niente frutteti, nessun orto all’orizzonte: solo lastre a perdita d’occhio che guardano al cielo.

Le postazioni

«Quando diciamo che il danno è inestimabile lo è davvero. Intanto perché non è possibile conoscere la produzione di miele fino a quando le arnie non vengono aperte e poi perché oltre alla perdita immediata è stata danneggiata anche la razza, chi restituirà a Davide le api che gli erano state donate da suo bisnonno Efisio? La specie è stata compromessa», si rammarica Romano Meloni. Spostare le postazioni fuori dai punti più a rischio non è stata l’unica misura per difendersi dalle isole di calore che potrebbero formarsi ancora. «Abbiamo preso contatto con un apicoltore tunisino che ci ha dato qualche consiglio per affrontare temperature estreme, la prima indicazione è stata quella di dipingere di bianco i coperchi di lamiera delle arnie, in particolare di quelle cubiche dove le api non hanno avuto scampo. La parte sottostante è fatta da una rete di metallo dalla quale noi avevamo tolto il fondello proprio per agevolare l’aerazione. Invece, il caldo sprigionato in maniera così potente è risalito verso l’alto imprigionandole. Erano in trappola. Quando siamo arrivati – prosegue Davide Meloni – si sentivano le arnie esplodere, come quando un’ampolla di vetro cade a terra. Abbiamo ricevuto un contributo come se a colpirci fosse stata una calamità naturale, ma qui si tratta di una cosa diversa».

La presenza massiccia degli impianti – raccontano gli apicoltori – avrebbe compromesso anche la salute delle piante. «Basta guardare gli eucalipti per rendersi conto di quel che sta succedendo: il colore delle foglie è diverso rispetto a quelli che si trovano lontani da questi pannelli. L’intero ecosistema sta cambiando, anche a causa della pioggia sempre più scarsa: la fioritura nei campi non è quella di prima. Osservando le api si può capire. Certe volte le guardo posarsi sui boccioli: restano un secondo e poi volano via, significa che non c’è nulla, non prendono nulla e non producono nulla».

L’auspicio

Il rischio è che per scappare da queste terre un tempo fertili e ora sacrificate alla produzione di energia l’azienda della famiglia Meloni debba lasciare Uta. «Alcuni amici del Sarcidano mi hanno proposto di portare le mie arnie da loro, spero di non doverlo fare mai. Non voglio lasciare la terra dove sono nato e cresciuto e anche le mie api in un habitat diverso potrebbero non sopravvivere».

