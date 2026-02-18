VaiOnline
Sassari.
19 febbraio 2026 alle 00:46

Fuga a tutta velocità nei vicoli del centro inseguito dalla polizia 

Gimcane a quattro ruote in centro storico. Spettacolare inseguimento, ieri prima dell’ora di pranzo, tra il conducente di una Fiat Punto rubata e gli agenti della polizia di Stato. Una caccia partita quando le forze dell’ordine hanno avuto la segnalazione che l’utilitaria, sottratta al legittimo proprietario, stava girando per le vie della città. Sentendosi tallonato dai poliziotti l’uomo al volante si è trasformato in un pilota di formula 1 ma, al posto delle chicanes del gran premio di Montecarlo, ha usato i tortuosi vicoli di Sassari Vecchia per darsi alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione, ha alzato i giri del motore in corso Vico per poi decidere di infilarsi in stradine molto più strette. «Ha fatto due volte il giro di strada della Muraglia», riferisce una testimone. Accelerando poi lungo vicolo Cogno e largo Sebastiano Branca, strettoie dove di solito si gira a passo d’uomo. In una di queste ha avuto la peggio una fiancata dell’autovettura. Nell’ultima curva l’uomo ha rischiato di investire i passanti e sarebbe uscito contromano a tutta velocità da via Sant'Apollinare in piazza Sant’Antonio. Qui le abilità di guida hanno trovato un ostacolo nel marciapiede dello spiazzo dove è andato a schiantarsi. Nel violento impatto sono passate a miglior vita tre ruote su quattro mentre l’autista è scappato a gambe levate, ripreso dalle varie telecamere della zona, rinfilandosi a piedi nei meandri attraversati con la macchina. Sul posto la scientifica ha preso diversi reperti per poter dare un volto e un nome al ladro-pilota. In serata erano in corso accertamenti su una persona.

