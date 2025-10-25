VaiOnline
Villasor.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Fuga a 160 all’ora con la droga nell’auto, fermati e arrestati 

Alla vista della Volante della polizia, con gli agenti che avevano intimato l’alt, hanno provato a scappare a folle velocità lungo la Statale 130, in direzione di Iglesias: hanno percorso numerosi chilometri a 160 orari, con l’auto del commissariato di Carbonia alle spalle, per poi imboccare il bivio per Musei e entrare in paese con il piede schiacciato sull’acceleratore. Ma non è bastato per farla franca: la Volante li ha raggiunti e, poco prima di essere fermati, dal finestrino del passeggero è stato gettato un involucro.

Da quel momento – è la sera del 22 ottobre – per Mauro Arisci e Gianluca Nurchi, 33 e 35 anni, entrambi di Villasor, sono iniziati i guai.

La confezione della quale i due giovani hanno cercato di liberarsi, subito recuperata dagli agenti, conteneva 848 grammi di marijuana. Questa scoperta ha portato a ulteriori perquisizioni a casa di entrambi. Nell’abitazione di Gianluca Nurchi sono stati trovati altri 33 grammi di cannabis e dei bilancini di precisione, mentre a casa di Mauro Arisci c’erano sostanze che i poliziotti considerano legate all’attività di spaccio.

Per i due giovani di Villasor sono così scattate le manette.

Venerdì, durante l’udienza di convalida in Tribunale a Oristano, per Mauro Arisci – difeso dall’avvocato Fabio Cannas – sono stati disposti gli arresti domiciliari, anche per via dei suoi precedenti. Obbligo di dimora, invece, per Gianluca Nurchi, assistito dall’avvocata Brigida Corbo. (red. pro.)

