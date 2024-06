Fuellkrug salva il primo posto 

Svizzera 1

Svizzera (3-4-3) : Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye (20’ st Amdouni), Embolo (20’ st Duha), Rieder (20’ Vargas). In panchina: 12 Mvogo, 21 Kobel, 2 Stergiou, 4 Elvedi, 6 Zakaria, 9 Okafor, 11 Steffen, 14 Zuber, 15 Zesiger, 16 Sierro, 23 Shaqiri, 24 Jashari. Allenatore Yakin.

Germania (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (16’ st Schlotterbeck), Mittlestadt (16’ st Raum), Andrich (20’ st Beier), Kroos, Musiala (31’ st 9 Fuellkrug), Gundogan, Wirtz (31’ st Sanè), Havertz. In panchina: 12 Baumann, 22 Ter Stegen, 5 Gross, 11 Fuehrich, 13 Mueller, 16 Anton, 20 Henrichs, 24 Koch, 25 Can, 26 Undav. Allenatore Nagelsmann.

Arbitro : Orsato (Italia).

Reti : nel pt 28’ Ndoye; nel st 47’ Fuellkrug.

Note : angoli 9 a 2 per la Germania. Recupero: 2’ e 4’. Ammoniti: Ndoye, Tha, Xhaka, Widmer per gioco falloso.

Francoforte. Un gol di Fuellkrug all’ultimo respiro salva una deludente Germania imponendo il pari alla Svizzera, che avrebbe meritato la vittoria. I padroni di casa per il rotto della cuffia salvano il primo posto nel girone A, con gli elvetici che se la vedranno con l’Italia se si piazzerà seconda nel suo girone. Una Svizzera alla bolognese stava per creare la prima grande sorpresa degli Europei nella gara ben arbitrata da Orsato: il Var vanifica un gol di Andrich, poi convalida la prodezza di Ndoye su assist di Freuler e infine viene annullato un gol di Vargas che avrebbe sancito il 2-0.

I tedeschi aspettano le prodezze di Musiala e Wirtz, ma la difesa svizzera è impeccabile: Akanji chiude tutto, supportato dal mastino indomabile Xhaka. Al contrario i centrali tedeschi passano una brutta serata: Tah salterà gli ottavi per il secondo giallo, Rudiger patisce troppo Ndoye, la grande sorpresa della serata. Il bolognese è imprendibile e prende confidenza col gol. Per la Germania il pari interrompe la striscia positiva e leva qualche certezza, mentre aumenta la credibilità della Svizzera grazie a una rosa compatta gestita al meglio da Yakin.

La Germania passa al 17’ con un tiro impossibile da 30 metri di Andrich che rimbalza e si insacca, ma il Var segnala un fallo di Musiala che vanifica la prodezza. I tedeschi si distendono ma non pungono e in contropiede Freuler apre bene per Ndoye che beffa Tag e insacca al 28’. La Germania è poco lucida, la Svizzera pressa e riparte con giudizio. Ma il roccioso Fullkrug al 92’ svetta di testa e regala alla Germania il primo posto.

