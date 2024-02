Fucile clandestino, pensionato in arresto 

Due sere fa i carabinieri della stazione di Giba, coadiuvati dai colleghi di Santadi, a conclusione degli accertamenti investigativi, hanno arrestato un uomo di 67 anni, Ennio Virdis (persona già nota alle forze dell’ordine): contro lui la contestazione penale di detenzione di arma clandestina.

Il sospetto dei militari è che sia stato lo stesso pensionato a costruirsi il fucile clandestino ritrovato nel suo appartamento.L’operazione culminata con le verifiche nel suo appartamento, è scaturita a seguito di alcuni sospetti maturati negli ultimi tempi. I carabinieri hanno così assunto l’iniziativa e messo in atto una perquisizione domiciliare: l'uomo è stato trovato in possesso di un fucile artigianale clandestino, che secondo i militari potrebbe essere stato costruito in casa. Rinvenute anche 20 cartucce a pallini calibro 12. Il tutto è stato sequestrato e assunto in carico in attesa di essere depositati presso l'ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari.

L’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo che si è tenuto ieri presso il Tribunale di Cagliari: l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

