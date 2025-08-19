Fucilate sulla casa nella notte: un ferito 

Una vicenda misteriosa con indagini a 360 gradi. Un episodio inquietante che ha scosso nella notte il centro abitato di Siurgus Donigala con l’esplosione in rapida successione di almeno tre fucilate indirizzate verso l’abitazione di un giovane di 35 anni, Pietro Mascia, sottoposto agli arresti domiciliari per la rapina di un’auto consumata nell’aprile scorso. In quel momento, l’uomo non era in casa, ma nel cortile assieme ad un conoscente che ha riportato una lieve abrasione a un braccio, verosimilmente provocata da schegge create dall’impatto dei proiettili contro l’abitazione. Il ferito è stato accompagnato in ospedale dove è stato medicato e dimesso. Illeso è rimato invece Pietro Mascia: su quello che l’uomo ha riferito ai carabinieri subito dopo l’intimidazione è calato il riserbo più totale. I colpi che hanno raggiunto diverse parti dell’abitazione, secondo gli inquirenti sono stati esplosi in direzione della porta ad altezza d’uomo e, sempre in base alle ipotesi degli investigatori, i colpi sarebbero stati indirizzati proprio verso Mascia.

Le indagini

Tutti gli elementi raccolti sono al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Dolianova che indagano sotto le strette direttive del capitano Luca Delle Vedove: gli inquirenti, dopo aver eseguito il sopralluogo nell’abitazione al centro del paese, hanno interrogato diverse persone. Presto dovrebbero nuovamente sentire Mascia e il conoscente rimasto ferito. Si cerca di capire se a sparare sia stata una o più persone e se lo scopo dell’agguato fosse quello di uccidere o si sia trattato di un atto intimidatorio. L’episodio è accaduto alle 2 di notte: l’allarme è stato immediato. Sul posto soccorritori e carabinieri che hanno fatto scattare le indagini: oltre al sopralluogo e iniziata la ricerca di eventuali testimoni. Un primo rapporto informativo del capitano Delle Vedove è stato girato alla Procura della Repubblica.

Il precedente

Pietro Mascia è stato arrestato per una presunta rapina (il processo non è stato ancora celebrato), avvenuta in Trexenta. In base alle accuse, il 5 aprile, il giovane avrebbe trascorso la notte con alcuni amici, tra loro il proprietario dell’auto – un 39enne di Mandas – che sulla strada di ritorno a Siurgus Donigala, sarebbe stato colpito con una bottiglia di birra alla testa e rapinato del mezzo. ( red. prov. )

RIPRODUZIONE RISERVATA