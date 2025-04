Fucilate su una casa: tensioni per i rom?  

Fucilate a Cossoine. Alle due di notte di giovedì una persona ha raggiunto via Vittorio Emanuele, strada centrale del paese da 780 abitanti, e ha scaricato due proiettili contro il primo piano di un’abitazione. La bocca del fucile era puntata verso la finestra con le luci accese, e su quella sono state indirizzate le deflagrazioni. La prima ha scalfito il muro mentre la seconda è finita sul vetro. Una intimidazione, su cui indagano i carabinieri di Bonorva, il cui motivo potrebbe essere ricercato nell’intenzione del proprietario di vendere la casa. Una versione dell’accaduto, ancora da dimostrare, legherebbe infatti il gesto al timore che l’edificio venga dato a una famiglia rom. Ed è vero che ci fosse l’intenzione di affittarla a un nucleo di circa nove persone, volontà però non concretizzatasi. «Sono allibita da quanto accaduto- commenta la sindaca del paese Sabrina Sassu- è un’azione che non appartiene alla nostra comunità». La prima cittadina si sofferma sul presunto movente anti-rom. «Posso soltanto dire - riferisce - che nella recente riunione in prefettura, insieme agli altri sindaci del territorio, incluso quello di Sassari, ho fatto presente che avremmo difficoltà a ospitare la famiglia». E la pregiudiziale è di ordine pratico: «Non abbiamo i servizi adatti. Ci mancano i vigili urbani, non ci sono scuole e l’istituto più vicino è a Pozzomaggiore». Bisognerebbe quindi organizzare un pullmino ma le finanze languono. «Il paese non è contro di loro, da noi ci sono argentini e marocchini. Mai avuto problemi di integrazione». Ma forse qualcuno a Cossoine non la vede a questo modo.

