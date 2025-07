Fucilate per strada: «Processateli» 

Chiesto il processo per la coppia accusata di concorso in tentato omicidio per le due fucilate sparate il 17 giugno dello scorso anno contro l’auto dei coniugi Pietro Serra e Pina Aru, 65 e 70 anni di Sardara, presi di mira lungo la provinciale 62 nel tratto Sardara-San Gavino. A sparare, secondo la Procura, sono stati Mattia Onali, 40 anni, e la moglie Cristina Tuveri, 36 anni, anche loro di Sardara: dovranno comparire il 7 novembre davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari, Elisabetta Patrito, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Enrico Lussu.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione della Procura un’auto si era affiancata all’improvviso a quella del 70enne Pietro Serra che viaggiava con la moglie e, dal posto del passeggero, erano stati esplosi due colpi sparati con un fucile a canne mozze. Il veicolo, una Fiat Multipla, era poi finito fuoristrada, mentre l’altro si era dato alla fuga. A indagare sull’agguato erano stati i carabinieri della stazione di Sardara insieme ai colleghi di San Gavino Monreale, all’Aliquota Operativa della Compagnia di Villacidro e al Nucleo investigativo di Cagliari, che, il giorno dopo, avevano arrestato per tentato omicidi di Mattia Onali, autotrasportatore, e denunciato a piede libero sua moglie, Cristina Tuveri, che sarebbe stata alla guida dell’Alfa 156 mentre il marito sparava. A difendere i due indagati ci sono gli avvocati Massimo Ledda, Roberta Boi e Roberta Cannas. La coppia che era sfuggita miracolosamente all’agguato è assistita dalla legale Antonella Saba.

Richiesta di processo

Due i colpi che avevano raggiunto la Fiat Mutipla, infrangendo il vetro posteriore della portiera lato guidatore. A entrambi il pm contesta anche il possesso dell’arma usata nell’intenzione di uccidere Pietro Serra: un fucile a canne mozze calibro 12 che è stato poi recuperato dai carabinieri.

Il movente

Per il momento nulla trapela su quale possa essere stato il movente dell’agguato. Gli investigatori ipotizzano possa essere legato a beghe di vicinato, ma solo il processo potrà chiarire cosa realmente è accaduto. Dopo un periodo di custodia cautelare Mattia Onali è tornato in libertà. Per la Procura non ci sarebbero dubbi che, quel giorno, l’agguato fosse stato organizzato per uccidere e che, solo per un caso, gli anziani coniugi sono scampati alla morte.

