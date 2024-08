Fucilate nella notte, ore contate per i due aggressori 

Potrebbero avere le ore contante i due giovani che, tra l’una e le due di martedì notte, hanno suonato al campanello della casa di Matteo Ortu, 26 anni, sparando poi due fucilate quando il giovane ha messo il naso fuori dall’abitazione. Il primo colpo è andato a vuoto, il secondo lo ha ferito a un braccio, per fortuna in modo non grave, anche se gli investigatori non nutrono dubbi sul fatto che l’intenzione del commando fosse quella di uccidere.

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Stazione di Capoterra, coordinate dalla sostituta procuratrice Rossella Spano, che avrebbero già stretto il cerchio attorno ai sospettati. Fondamentali per dare una svolta alle indagini sono le circa 200 telecamere del servizio di videosorveglianza comunale che sono sparpagliate in tutta la cittadina, compresa l’area del cimitero dove è avvenuto l’agguato.

Solo nelle prossime ore si comprenderà se gli elementi raccolti dai carabinieri siano sufficienti a risalire all’identità degli autori del tentato omicidio, il cui movente sarebbe ancora poco chiaro. È certo, però, che i carabinieri abbiano ormai intrapreso una pista che avrebbe permesso loro di chiudere il cerchio su un gruppo ristrettissimo di persone. Indagini che sarebbero arrivate a una svolta imminente nonostante la vittima, trasportata d’urgenza al Brotzu e sottoposta a intervento chirurgico, non avrebbe riconosciuto goi attentatori né abbia fornito agli inquirenti elementi utili per comprendere come mai lo volessero uccidere.

