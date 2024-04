Fucilate contro l’ex Municipio 

Hanno aperto il fuoco venerdì sera, alle 21.30, quando all’interno dell’ex Municipio di Orgosolo, in corso Repubblica, c’era tantissima gente. Le fucilate almeno due, forse tre, tutte caricate a pallettoni sono state indirizzate alle telecamere ma hanno trapassato anche una finestra. Nello stesso momento, nel caseggiato che affaccia sulla strada, al piano terra, il gruppo di ballo stava provando le coreografie. Impossibile non sapere, all’interno anche tutte le luci erano accese. Chi ha aperto il fuoco ha corso l’enorme rischio di andare ben oltre un atto vandalico.

Il sindaco

Un fatto che il sindaco, Pasquale Mereu, condanna: «Una cosa gravissima, chi ha commesso questo atto non si è reso conto del grandissimo rischio che ha corso. Se poi succede il peggio non è più un incidente. Ma quello che preoccupa l’amministrazione è anche il danno che si crea alla comunità con i lampioni, ormai non è solo un fenomeno di Capodanno».

L ’attentato

Il grande fratello, a Orgosolo, non è mai stato digerito. Non è la prima volta che le telecamere di videosorveglianza vengono prese a fucilate e danneggiate. Questa volta è diverso. Gli apparati elettronici erano stati installati per sorvegliare l’edificio ristrutturato e diventato un centro museale utilizzato dalle associazioni come il gruppo di ballo. Poche settimane fa, dopo l’attentato con la bomba al municipio di Ottana, il prefetto di Nuoro aveva posto l’accento sulla necessità di rafforzare la videosorveglianza nei centri abitati, ma a Orgosolo le tre telecamere negli anni scorsi sono state più volte danneggiate.

Danno alla comunità

Il primo cittadino Pasquale Mereu lo ammette: «Sono sistemi evidentemente mal digeriti, ma quello che preoccupa maggiormente è il danno che si crea con il danneggiamento ai lampioni. Prima il fenomeno riguardava solo Capodanno, ma ora il sistema viene preso di mira anche negli altri momenti, come l’Epifania, Carnevale e anche Pasqua. Ora dovremmo fare una ricognizione, ma ogni lampada sparata e danneggiata a fucilate costa alla comunità anche 700 euro, con spese anche per 60 mila euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA