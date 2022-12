Fucilate contro l’auto del rivale 

Non è stato semplice per gli investigatori ricostruire quel che era accaduto circa un mese fa. Dopo aver raccolto le testimonianze del diverbio avvenuto nel bar Marcia di Dolianova, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate in diversi punti strategici dell’abitato di Dolianova. Queste immagini avrebbero confermato i movimenti di Alfredo Grussu nella sera del 14 novembre e quindi i sospetti degli inquirenti.

Stando alle indagini dei carabinieri, la sera Grussu, prima è rincasato a Decimoputzu, poi è tornato a Dolianova e ha danneggiato con due fucilate l’automobile del rivale parcheggiata per la strada. La denuncia-querela contro ignoti presentata nella stazione dei carabinieri di Dolianova ha messo in moto il Nucleo investigativo della Compagna di Dolianova guidata dal capitano Luca delle Vedove. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato Alfonso Grussu in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e accensione o esplosione pericolosa.

Il diverbio era avvenuto in presenza di diversi testimoni, il 14 novembre scorso, all’interno del bar Marcia a Dolianova. Tra i due avventori, un allevatore di trentasette anni del paese capoluogo del Parteolla e un coetaneo disoccupato di Decimoputzu, Alfredo Grussu, erano volate offese e ingiurie. Sembrava che tutto fosse finito li, anche perché i presenti nell’esercizio pubblico avevano fatto da pacieri. Invece evidentemente così non è stato.

Le fucilate

L’indagine

Grussu in un un primo momento ha negato ogni addebito ma non ha saputo giustificare la presenza all’interno del sua vettura di un bastone in legno della lunghezza di circa 56 centimetri e di un nerbo di bue illegali. Poi si è convinto a collaborare con le forze dell’ordine e, accompagnato dalla avvocata Herika Dessì, ha fatto recuperare un fucile da caccia calibro 12 Beretta con matricola abrasa che era stato nascosto in località “Sa Fraighedda” di Decimoputzu, all’interno di un casolare abbandonato.

Le indagini dei carabinieri proseguono ma intanto Grussu ha evitato l’arresto proprio grazie alla sua condotta e all’intervento della sua avvocata.

