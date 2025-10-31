Fucilate al bar, il ferito rinviato a giudizio 

Loro davanti al giudice e l’uomo che ha sparato parte civile, è finita così la prima fase del procedimento a carico dei tre uomini accusati di avere tentato una rapina Pink Bar di Bassacutena. Inizia il 26 novembre il processo per tre, tutti di nazionalità rumena, denunciati dai Carabinieri di Tempio. Il gup ha rinviato a giudizio Gheorghe Vasile e i presunti complici, Aurelian Bivolaru e Flavin Balota, i fatti sono avvenuti la mattina del 23 maggio 2022. I presunti responsabili del colpo, fallito, vennero sorpresi dal titolare all’interno del bar tabaccheria della frazione di Tempio. Il proprietario, l’imprenditore Nicola Pirredda, fucile spianato, bloccò i presunti banditi in attesa dell’arrivo del personale dell’Arma. Ma Vasile, stando agli atti, tentò di colpire la moglie di Pirredda con una spranga. L’imprenditore teme che la compagna venga raggiunta dalla sprangata ed esplode una fucilata contro Vasile. Il presunto rapinatore rumeno viene investito da una scarica di pallini alla gamba destra e a un fianco. La posizione di Pirredda è stata archiviata da tempo (legittima difesa) mentre il gup ha mandato a processo Vasile e i suoi presunti complici. Nicola Pirredda e la moglie si costituiranno parte civile, assistiti dall’avvocato Sergio Milia. I tre rumeni sono irreperibili da mesi.

