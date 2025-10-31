VaiOnline
Bassacutena.
01 novembre 2025 alle 00:25

Fucilate al bar, il ferito rinviato a giudizio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Loro davanti al giudice e l’uomo che ha sparato parte civile, è finita così la prima fase del procedimento a carico dei tre uomini accusati di avere tentato una rapina Pink Bar di Bassacutena. Inizia il 26 novembre il processo per tre, tutti di nazionalità rumena, denunciati dai Carabinieri di Tempio. Il gup ha rinviato a giudizio Gheorghe Vasile e i presunti complici, Aurelian Bivolaru e Flavin Balota, i fatti sono avvenuti la mattina del 23 maggio 2022. I presunti responsabili del colpo, fallito, vennero sorpresi dal titolare all’interno del bar tabaccheria della frazione di Tempio. Il proprietario, l’imprenditore Nicola Pirredda, fucile spianato, bloccò i presunti banditi in attesa dell’arrivo del personale dell’Arma. Ma Vasile, stando agli atti, tentò di colpire la moglie di Pirredda con una spranga. L’imprenditore teme che la compagna venga raggiunta dalla sprangata ed esplode una fucilata contro Vasile. Il presunto rapinatore rumeno viene investito da una scarica di pallini alla gamba destra e a un fianco. La posizione di Pirredda è stata archiviata da tempo (legittima difesa) mentre il gup ha mandato a processo Vasile e i suoi presunti complici. Nicola Pirredda e la moglie si costituiranno parte civile, assistiti dall’avvocato Sergio Milia. I tre rumeni sono irreperibili da mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 