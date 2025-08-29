VaiOnline
Fucilata contro un ex consigliere 

L’uomo, ferito alla schiena, ricoverato al Brotzu. Pensionato in cella 

Un colpo esploso da un fucile da caccia calibro 12 a canne mozze, il pallettone che colpisce alla schiena, all’altezza del bacino, un militare ed ex consigliere comunale di cui tutti, in paese, parlano come di un tipo tranquillo e perbene: lo sparo di giovedì notte, esploso nelle strada principale di Serri, ha cambiato il corso di un’estate che volge al termine e, finora, era trascorsa serena.

A fare fuoco, secondo i carabinieri della Compagnia di Isili che lo hanno arrestato durante la notte, è stato Genesio Massidda, pensionato di 73 anni. Il ferito si chiama Federico Pirisi e di anni ne ha 46: soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è trattenuto in osservazione e domani potrebbe essere sottoposto a un intervento neurochirurgico. È in condizioni stabili e non correrebbe pericolo di vita.

Il grande mistero è il movente: fra i due, che abitano in due zone distanti del piccolo paese, non ci sarebbero vecchi rancori o dissapori di alcun genere, e i carabinieri, coordinati dal capitano Benedetto Paolucci, stanno cercando di capire se fra i due ci sia stata una discussione e per quale ragione.

Lo sparo

Tutto è successo quando erano circa le 22,30, secondo le prime ricostruzioni: Federico Pirisi stava camminando per via Roma quando è stato ferito. La richiesta di soccorso è stata immediata. Mentre il militare veniva trasportato con la massima urgenza verso Cagliari, i carabinieri hanno rintracciato Genesio Massidda e, su disposizione del sostituto procuratore Emanuele Secci, lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Uta. L’accusa è di tentato omicidio. Il 73enne è difeso dall’avvocato Marco Lisu. Questa mattina, al Palazzo di Giustizia di Cagliari ci sarà l’udienza di convalida. Il fucile, cui era stata cancellata la matricola, è sotto sequestro.

I due protagonisti

Pirisi, oltre ad essere stato un amministratore comunale impegnato nella vita pubblica del paese, è una persona attiva nella comunità. Più riservato invece Massidda: nessuno a Serri si spiega cosa possa avere provocato nel pensionato una reazione tanto violenta. Attorno all’episodio in paese si è creato un silenzio assordante: la piccola comunità (meno di 600 residenti) è sconvolta e tutti, dagli amministratori ai semplici cittadini, preferiscono non commentare.

