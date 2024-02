Fucilata contro l’auto del maresciallo 

Una fucilata in pieno giorno. Pallettoni contro l’auto del vicecomandante della stazione dei carabinieri. Un’intimidazione che, dopo un periodo di relativa tranquillità, riaccende un clima di tensione e paura a Sedilo. Sull’episodio è massimo il riserbo, sono in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma.

L’allarme

L’episodio risale a lunedì scorso. Secondo quanto accertato l’auto privata del maresciallo Bruno Isacchini, 27 anni, era parcheggiata in piazza San Giovanni, nelle vicinanze della caserma. Di pomeriggio qualcuno ha pensato di mandare un avviso piuttosto chiaro al vicecomandante. Una fucilata a pallettoni contro la fiancata della sua auto privata, una Giulietta Alfa Romeo.

Le indagini

Subito è scattato l’allarme e sono state avviate le indagini per fare piena luce sull’episodio. Le indagini sono coperte da massimo riserbo, di certo sono al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i responsabili del gesto o comunque aver ripreso elementi importanti per chiarire l’accaduto. Il maresciallo è arrivato nel centro dell’Alto Oristanese diversi mesi fa.

Le reazioni

L’atto intimidatorio all’indirizzo del vicecomandante dei carabinieri ha creato una certa preoccupazione in tutta la comunità. In paese da giorni non si parla d’altro e tutti manifestano piena solidarietà all’Arma. «È un’azione da condannare a priori – commenta Gianfranco Pes, assessore comunale ai Lavori pubblici e allo Sport –esprimiamo massima vicinanza al maresciallo. Erano anni che a Sedilo si viveva in un clima tranquillo, adesso questo episodio ci turba e preoccupa. Ci auguriamo venga fatta chiarezza».

