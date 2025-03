«Fu un padre nobile per la nostra autonomia, voleva un ordinamento semplice e civile» 

Roberto Louvin, già presidente della Valle d’Aosta, insegna Diritto Pubblico comparato all’Università di Trieste. Con il costituzionalista Gianmario Demuro ha dedicato un libro a Emilio Lussu e Émile Chanoux, antifascisti e apostoli dell’autonomismo in Sardegna e Valle d’Aosta.

Qual è l'idea di regionalismo che Lussu coltiva?

«Più che di regionalismo, nel caso del pensiero di Emilio Lussu, parlerei di una visione autenticamente federalista. Il suo obbiettivo era la costruzione di uno Stato fondato dal basso, da un’aggregazione federativa di entità distinte ed autonome. È una concezione diversa da quella che ha portato invece alla forma di Stato regionale attuale, un modello che nella sostanza si avvicina, malgrado gli stessi progressi avvenuti con la riforma del titolo V della Costituzione, ad una forma di decentramento e di organizzazione interna che mette sempre al di sopra di tutto l’impronta pesante dell’autorità centrale»

Quale è l’aspetto più originale dell’autonomismo lussiano?

«Per me che l’ho scoperto da “non sardo”, è il fatto che la sua concezione di regione ha trasceso rapidamente la dimensione localistica per diventare quadro generale e modello applicabile a tutte le autonomie. Questo per noi può sembrare oggi naturale, ma non lo era alla fine della prima guerra mondiale e agli albori del regime fascista. Il suo campo d’osservazione è sempre stato molto largo e questa forma di “universalismo dell’autonomia” si rafforza negli anni dell’esilio e a contatto con ambienti culturali diversi e stimolanti. Penso all’affinamento del suo pensiero nel rapporto affettuoso con un grande maestro come Silvio Trentin, antifascista ed esule a sua volta, che Lussu frequenta a lungo negli anni della latitanza in Francia».

Lussu e la Valle d'Aosta, il rapporto è molto stretto. In che modo e con quale apporto contribuisce allo Statuto speciale valdostano?

«La vicenda è singolarissima. Emilio Lussu è ministro del governo Parri quando viene decretata la prima forma di autonomia a favore della regione, con il decreto luogotenenziale numero 545 del 1945. In Consiglio dei ministri prende risolutamente posizione a sostegno delle ragioni dell’autonomia, mentre altri esponenti politici si rivelano molto più cauti e oppongono varie argomentazioni per limitarne la portata. Poi, nella fase “istruttoria” dello Statuto speciale, lo stesso Lussu è interlocutore diretto dei rappresentanti della Valle per cui, quando si tratta di individuare il relatore in Assemblea, ci si rivolge naturalmente a lui».

In quale modo difende nella Costituente l’autonomia valdostana?

«La difesa del progetto di Statuto del relatore Lussu è lucida e vigorosa. A conclusione del dibattito prima del voto finale, pronuncia parole indimenticabili, un viatico di straordinaria importanza per l’esperienza istituzionale avviata ottant’anni fa: “Date a questa Valle che è alle porte di Torino, abbandonata da secoli, la possibilità di crearsi un ordinamento semplice e civile”».

Emilio Lussu e il valdostano Emile Chanoux, Sardegna e Valle d’Aosta. Due apostoli dell’autonomismo. Declinato in quale modo?

«Émile Chanoux, il martire della resistenza valdostana ucciso dai nazifascisti nel 1944, si ispirò ampiamente alle vedute di Emilio Lussu, che non ebbe purtroppo la possibilità di conoscere se non attraverso i suoi scritti. Nel volume di Chanoux “Federalismo e Autonomia” che fu pubblicato postumo nel 1945 nei “Quaderni dell'Italia Libera” diretti proprio da Lussu le affinità di pensiero sono notevoli».

La Valle d'Aosta come ricorda Emilio Lussu?

«Sette anni fa ne ha per fortuna ritrovato memoria. Il 14 aprile 2018, alla presenza delle massime autorità della città di Aosta e della Regione, gli è stato intitolato un importante giardino pubblico. I valdostani avevano appena “riscoperto” e rivaluto l’azione del leader azionista attraverso il volume che pochi mesi avevo scritto con Gianmario Demuro “Emilio Lussu, Emile Chanoux. La fondazione di un ordinamento federale per le democrazie regionali”».

Quanto sono attuali le idee di Lussu?

«Attualissime, per chi crede negli stessi valori per cui si è battuto durante tutta la sua vita il politico di Armungia: libertà, autonomia politica, giustizia sociale e federalismo. Certo non saranno d’accordo quanti credono che le regioni siano solo un livello amministrativo e burocratico come gli altri e non il luogo in cui si forma una coscienza democratica e autonomistica e si progettano e attuano modelli di società adatti a seconda dei differenti contesti».

