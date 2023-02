Fu l’unico a portare Sergio Atzeni in televisione 

L’esperienza di Maurizio Costanzo a Videolina ha segnato tanti momenti importanti per la televisione sarda (e non solo) come ben ha raccontato ieri su queste pagine l’allora direttore Bepi Anziani. C’è un particolare che non deve affondare nell’oblio: l’unica apparizione televisiva di uno schivo Sergio Atzeni (forse lo scrittore sardo più amato) la si deve proprio alla trasmissione che Costanzo condusse per due stagioni dagli studi di viale Marconi. Quel “Dopo cena” che allietò le domeniche del 1992 e del 1993.

Il programma aveva la caratteristica di ospitare volti noti e importanti della società isolana e secondo il giornalista Giorgio Pisano (che scriveva i testi della trasmissione e lavorava gomito a gomito con Costanzo, insieme a Francesco Abate) Atzeni non poteva mancare. Lo scrittore cagliaritano aveva edito pochi mesi prima (nel 1991) “Il figlio di Bakunin” guadagnando la ribalta nazionale grazie alla pubblicazione voluta da Sellerio. Maurizio Costanzo restò molto affascinato da Atzeni e dalla storia che emergeva dalle pagine del libro: i lavoratori delle miniere, la Carbonia e poi la Cagliari del protagonista Tullio Saba. Quell’intervista resta un unicum, preziosamente custodito negli archivi di Videolina.

