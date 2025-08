Fruttivendoli, l’ombra del racket 

Era solo un sospetto, ora è una certezza: i fruttivendoli di Tortolì sono nel mirino degli incendiari. Lo conferma il rogo che, nella notte tra martedì e ieri, ha distrutto uno dei due camion dell’azienda agricola di Carmen Orrù e Mattia Di Fede, madre e figlio di Bari Sardo, titolari di un’attività commerciale a Tortolì.L’attentato è accaduto sempre nella zona industriale di Baccasara, cinque giorni dopo il primo raid, analogo per le modalità di esecuzione, con il chiosco di Gianluca Beninati, anch’egli di Bari Sardo, assaltato da un uomo mascherato. Dietro gli episodi ci sarebbe l'ombra del racket. Sull’ultimo fatto, di chiara origine dolosa (le videocamere hanno ripreso l’incendiario), indagano i carabinieri di Lanusei.

Il raid

Erano le 2.40 del mattino. Un uomo è arrivato di corsa da via Lavoratrici del tabacco stringendo tra le mani una bottiglia contenente una miscela di benzina, olio e gasolio. Ha cosparso il camion, parcheggiato accanto al deposito dove i fruttivendoli fanno lo stoccaggio di frutta e verdura, e subito dopo la fiammata è fuggito percorrendo lo stesso tragitto fatto pochi istanti prima. I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente ma non hanno potuto evitare che il mezzo andasse distrutto. Hanno impiegato due ore per domare le fiamme, che hanno lambito anche la parete del capannone, ed effettuare le operazioni di bonifica. I carabinieri hanno avviato l’attività investigativa per risalire all’autore del raid.

Il precedente

Anche quando era stato preso di mira il chiosco di Gianluca Beninati, le videocamere avevano ripreso la sagoma di un uomo mentre lanciava una bottiglia. Su quel fatto indaga il commissariato di Tortolì. L’ultimo raid ha confermato tensioni crescenti in zona industriale. Prima i furti in una lavanderia, in un’officina e nel centro commerciale Trony, ora i due attentati incendiari ai danni di altrettanti fruttivendoli di Bari Sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA