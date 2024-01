Fruttivendoli abusivi, multe da 5mila euro 

Multa da 5.000 euro a testa ieri mattina in via Sant'Alenixedda per due venditori ortofrutticoli, per la mancanza del titolo per svolgere attività commerciali in sede fissa. È quanto ha notificato la Polizia locale, a seguito di un controllo a sorpresa, con in aggiunta la confisca della merce come previsto dalla norma.

Gli agenti hanno verificato come i due venditori, piazzati sul lato opposto all'ingresso del Parco della Musica con la merce esposta occupando il suolo pubblico, non fossero in regola: uno non aveva nemmeno il titolo per svolgere attività commerciali, mentre l'altro poteva fare quel lavoro non in sede fissa bensì soltanto come itinerante.

Le violazioni

«Si è trattato di un controllo legato alle attività commerciali itineranti che viene svolto in città», spiega il comandante della Polizia locale, Gianbattista Marotto. «In questo caso, oltre al lavoro ordinario, c'erano anche degli esposti che sono stati presentati: è stato fatto un controllo e sono stati sanzionati due venditori che non avevano il titolo per svolgere attività commerciali in sede fissa e stavano occupando che nessuno aveva concesso».

L'ambulante che vende per strada se ha una concessione di suolo può esporre le sue cassette, se non le ha deve tenere tutto sul mezzo e circolare senza fermarsi.

«Nessun accanimento»

Il controllo di ieri ha portato alla confisca di numerose cassette contenenti frutta e verdura di vario tipo. A Cagliari, però, negli ultimi mesi sono emerse diverse situazioni – alcune contestate da chi è stato sanzionato – di multe e sospensioni delle concessioni legate all'uso dei tavolini all'esterno, in particolare nel Corso e a Villanova.

«Si tratta di controlli di routine: non c'è una severità particolare, le norme che ci sono vanno rispettate», sottolinea Marotto. «In merito ai tavolini e alle sedie – che sono una questione diversa rispetto a quella di ieri – nelle zone più frequentate anche la violazione minima, quando viene moltiplicata per il numero di concessioni, crea una situazione di difficile vivibilità per chi risiede in quelle aree e per questo interveniamo».

I controlli

Ma il comandante pro tempore della Polizia locale chiarisce come non si sta verificando un'escalation: «Noi l'attività di controllo l'abbiamo sempre fatta. Durante il periodo del Covid c'erano state delle attenuazioni, non nei controlli ma nelle disposizioni normative, poi sono ripresi gradualmente e con particolare attenzione nel centro storico e nei luoghi della movida. È ovvio che nelle zone di maggior impatto si concentrino i controlli, che sono comunque su tutto il territorio comunale. In questo caso, ripeto, ci sono stati anche alcuni esposti da parte di cittadini».

