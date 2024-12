Frutti d’oro-Su Loi, strada al buio e senza marciapiede 

Completamente al buio e senza alcuno spazio che possa permettere a pedoni e ciclisti di spostarsi in sicurezza da Frutti d’Oro a Su Loi: la bretella realizzata dopo l’interruzione della Statale 195 per l’abbattimento dei due ponti è diventata l’incubo di automobilisti e residenti. A far infuriare i cittadini basterebbe già il cronoprogramma dei lavori per rendere sicura una volta per tutta quella zona in ritardo di quasi due anni, ma la mancanza di illuminazione e di un percorso pedonale sono diventati ormai il problema principale.

La protesta

Giampaolo Agri vive a Torre degli Ulivi: «Percorrere quella strada è pericoloso per le auto, figuriamoci per i pedoni: così chi è costretto a spostarsi a piedi da Su Loi a Frutti d’Oro risulta completamente isolato. Tolti due faretti posizionati dal Comune, l’intero percorso è avvolto dal buio». Tra gli abitanti delle zone residenziali più penalizzate, come spiega Leopoldo Marrapese, ci sono gli abitanti delle Case del Sole: «Il Comune, che almeno ha posizionato due punti luce, si è trovato in mezzo tra Anas e Regione – che portano avanti due cantieri diversi nella zona -, ma forse avrebbe dovuto essere più incisivo nel chiedere una maggiore sicurezza di quella strada. La beffa delle beffe è che quella è tutta una zona di cantiere, quindi non accessibile: se un pedone venisse investito nessuno ne sarebbe responsabile».

Il dibattito

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ha presentato una interrogazione in Consiglio: «Sono importanti quei lavori di messa in sicurezza di quella zona, ma in fase di progettazione della viabilità alternativa non è stata considerata la possibilità di dare a ciclisti e pedoni la possibilità di spostarsi verso market, farmacia, medico o campi sportivi».

La vice sindaca Silvia Sorgia conosce bene il problema: «L’illuminazione è un problema che riguarda l’intera zona: via Praga è spesso al buio e la torre faro di Torre degli Ulivi è spenta. Sono problemi che segnaliamo costantemente, ma dialogare con l’Anas non è semplice. Quando l’intera strada sarà declassato a comunale, sarà nostra premura risolvere questi problemi».

