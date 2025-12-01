Frutti d’Oro, inaugurata la nuova scuola materna  

I bimbi di Frutti d’Oro hanno finalmente una nuova scuola per l’infanzia: ieri mattina l’amministrazione comunale ha inaugurato l’istituto che potrà ospitare sino a novanta piccoli alunni. I lavori, costati un milione e 615mila euro e finanziati dal Pnrr, si sarebbero dovuti concludere il prossimo marzo, con collaudo previsto entro giugno, ma la scuola è stata già messa a disposizione dei circa cinquanta bambini che frequentavano il vecchio istituto.

Tre aule, un androne comune, il locale mensa, spazi per le attività comuni, impianti moderni e un sistema di riciclo costante dell’aria in ogni ambiente: dopo la parte interna, il Comune punta – grazie ai ribassi d’asta – a sistemare la parte esterna per le attività all’aria aperta.

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea il grande lavoro degli uffici comunali: «Grazie a loro siamo costantemente in grado di individuare bandi e nuove opportunità che ci consentono di portare avanti il programma delle opere pubbliche, e di superare anche i ritardi legati alla burocrazia. Capoterra sta diventando un laboratorio di architettura, ogni edificio che viene progettato è un capolavoro: questo istituto è dotato di tutta la tecnologia per rendere confortevole il soggiorno a bambini e insegnanti. Spesso veniamo criticati per utilizzare i fondi del Pnrr per la costruzione di nuovi istituti e mense scolastiche: per noi l’istruzione delle nuove generazioni rimane una priorità».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, svela i prossimi passi: «Consegnata la scuola, ora possiamo concentrarci sugli spazi esterni, dove realizzeremo un piccolo giardino per ogni classe, con la possibilità di creare anche un orto didattico. La vecchia scuola diventerà un presidio socioculturale per la comunità, gli spazi verranno utilizzati da una biblioteca storica, e per la creazione di uno sportello a disposizione degli anziani».

Dai banchi della minoranza, il presidente della Commissione di vigilanza Silvano Corda critica l’amministrazione per i tempi sulla consegna dei lavori: «Far entrare i bambini in quella scuola lo trovo un azzardo, questa fretta non può essere giustificata in alcun modo. Oltretutto la parte esterna è ancora un cantiere aperto, anziché giocare sulla sicurezza dei bambini sarebbe stato opportuno attendere la conclusione di ogni attività».

