Frutti antichi salvi, l’Isola arca di Noè della biodiversità 

Il nome di Bonnanaro evoca per qualunque sardo la bontà delle sue ciliegie. Una ragione di questa fama c’è, e infatti qui gli anziani ricordano che, a fine marzo, la collina che si affacciava sulla vecchia 131 diventava una calotta candida per la fioritura dei ciliegi. Erano tantissime le cultivar di questo frutto nel piccolo paese del Meilogu, ma anche nel resto dell’Isola tra cerexia maureddina , duracina , cerexia de nuxi , genuvina , barracocca e via elencando.

Il patrimonio

Tante varietà diverse per taglia, precocità, colore, grana e sapore, e andava così per le pere, le mele, i fichi, i susini, e pure per gli ortaggi, soprattutto patate, cipolle e fagioli. Solo di questi ultimi, giusto per dare un’idea di che cosa stiamo parlando, Agris ha censito più di 140 varietà locali. Prodotti della terra che arrivavano a rotazione, ciascuno al tempo suo, col volgere delle stagioni e lo scorrere del calendario. Uno scrigno di biodiversità a rischio estinzione, calpestato dalle multinazionali e dal mercato globalizzato che hanno selezionato le monoculture, livellato il gusto dei consumatori e cancellato storia e tradizioni locali. È successo in tutto il mondo e in parte anche in Sardegna, ma per fortuna, dice il professor Andrea Porceddu, direttore del Centro per la biodiversità dell’Università di Sassari, «nella nostra regione ha resistito un atteggiamento culturale di conservazione dei prodotti agricoli che fanno parte dell’identità di ogni paese e del territorio; c’è questa sensibilità che, rispetto ad altre regioni, ci ha tutelati dalla perdita di antiche varietà».

La collaborazione

Più di altre regioni stiamo portando sull’arca i sapori della tradizione. Questo grazie innanzitutto alla fatica e alla passione dei piccoli coltivatori (oggi nominati custodi ) di ogni parte dell'Isola, e anche al lavoro di Cnr, Università di Cagliari e Sassari, agenzie regionali (Agris, Laore, Forestas) che, per un certo periodo, hanno lavorato ognuno per conto proprio ricercando, catalogando e conservando le varietà locali (e quindi le relative risorse genetiche). Nel 2014, col varo della legge regionale per la biodiversità, è stato istituito il repertorio dell’agrobiodiversità (in capo a Laore, sezioni animale e vegetale) che registra ufficialmente le singole varietà, e la banca del germoplasma (in capo ad Agris) che, tra piante coltivate e semi numerati nei freezer, conserva il corredo genetico delle singole cultivar. Non solo, sono state promosse le convenzioni con le Università e la condivisione delle rispettive collezioni vegetali, nonché la costituzione di associazioni locali di tutela di tanta meravigliosa varietà. Quanto ai soldi, arrivano sempre col contagocce perché, va detto, la Regione – al di là del finanziamento di singoli progetti e collaborazioni – non comprende a fondo l’importanza di questo lavoro. Perlomeno, non ne fa una priorità.

Un talismano per il futuro

Una priorità dovrebbe esserlo, invece. «Perché», spiega il professor Andrea Porceddu, «si tratta di preziose risorse genetiche che, se ben conservate, ci aiuteranno ad affrontare il cambiamento climatico». Sono piante interessanti, sottolinea, «non solo perché fanno parte della cultura di un popolo, ma anche perché hanno geni molto vantaggiosi per l’adattamento delle stesse all’ambiente e alle nuove condizioni». Sono cioè, «una riserva che va tutelata e che potrebbe essere utilizzata per il miglioramento genetico, per creare nuove varietà che tuttavia conservano l’identità delle singole cultivar. Lo si fa ricorrendo alle biotecnologie vegetali, all’editing del genoma. Immaginate un manoscritto: non si interviene stravolgendolo, bensì cambiando una lettera. Con l’innovazione salveremo la tradizione». I centri di ricerca, per esempio, stanno lavorando sui vitigni, per aiutarli a resistere ai nuovi patogeni, ma si è ancora alla sperimentazione in campo.

La varietà preziosa

È ciò che dice anche Barbara Pisanu, ricercatrice di Agris. «Conservare questo patrimonio è fondamentale. In Sardegna, per fortuna, c’era comunque un’attenzione già prima che la legge decretasse la tutela della biodiversità, e se da un lato i contadini preservavano specie e varietà locali, dall’altro Cnr, Università, Agris e anche Forestas curavano le collezioni di queste risorse genetiche». Agris, per dire, «conserva più di 140 varietà locali di fagiolo. L’Università ha fatto la caratterizzazione genetica e abbiamo visto che molte, anche se simili, sono tuttavia geneticamente diverse». Una variabilità, «che va preservata, anche nell’ottica del cambiamento climatico». E se molte cultivar sono iscritte al repertorio regionale, «resta ancora tanto da fare». Agris cura anche il repertorio delle specie microbiche. «Quei microrganismi, come per esempio i batteri per la fermentazione del vino», spiega Barbara Pisanu, «importantissimi nell’industria agroalimentare per la trasformazione dei prodotti. Sono microrganismi legati alla tradizione, finora conservati dai piccoli artigiani produttori».

RIPRODUZIONE RISERVATA