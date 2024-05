«Frutteto allagato per fermare il fuoco» 

«Come sempre, solamente con il nostro impegno, siamo riusciti a salvare la nostra azienda, evitando quello che sarebbe potuto essere un disastro». Così Stefano Pilia, agricoltore sansperatino, ha commentato l'incendio scatenatosi a pochi metri dalla Statale 130dir che collega San Sperate a Monastir. Le fiamme hanno raggiunto i confini dei suoi agrumeti, poco distanti dalle coltivazioni di pesche. «I ringraziamenti vanno a noi stessi, membri dell'azienda, uomini e donne che la compongono. Ma il più grande plauso – aggiunge con sarcasmo - va a chi, menefreghista, lascia i propri terreni in uno stato totale di abbandono, alla più totale incuria, anche dietro continue segnalazioni, senza pensare che accanto ci sono aziende con ragazzi dietro, con i propri sogni e speranze». Tra i terreni a rischio ce ne sarebbero anche alcuni demaniali: «Ho chiesto di pulirli io stesso, sacrificando tempo e risorse per assicurarmi la sicurezza, ma parlare con queste istituzioni è quasi come parlare da soli».

Le fiamme hanno scavalcato la strada, anche grazie all’alloro che ha fatto da miccia. Il fuoco ha poi accarezzato le piante di agrumi. Pur non avendole bruciate, il forte calore potrebbe causare danni seri ai frutti e al terreno. «Abbiamo dovuto usare l’acqua del consorzio», continua. «Quella che paghiamo e che quest’anno sappiamo di non dover sprecare per la siccità». Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme sulla Statale e l’Orsa di Monastir. Intanto anche ieri è scoppiato un incendio a poche centinaia di metri.

