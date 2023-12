Frutta, verdura e panettone: la spesa per le feste è un salasso 

La buona notizia è che, complessivamente, il costo della vita è in discesa. Quella cattiva, invece, è che il carrello della spesa continua a pesare sulle spalle delle famiglie. Da una parte, infatti, secondo i dati Istat, a novembre 2023, l'inflazione ha frenato la sua corsa: l'indice nazionale dei prezzi al consumo per gli italiani, al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,5% su base mensile e un aumento di 0,7% su base annua, da +1,7% di ottobre. Dall’altra, però, l’aumento dei prezzi sui beni alimentari non accenna a rallentare. E così continua ad allargarsi la forbice fra il costo della vita generale e quella che tocca direttamente chi, ogni giorno, deve risparmiare anche sul cibo pur di mettere insieme il pranzo con la cena. Insomma un paradosso e alla fine, per i sardi, i conti non tornano mai.

Il carrello

«Sono un artigiano in pensione, la tredicesima è volata via tra bollette e acquisti vari sotto Natale. Per me è tutto caro», tuona Ferdinando Ghiani, 74 anni, mentre in un supermercato del centro di Cagliari pesa la frutta. «3 euro e 38 centesimi per quattro pere. A casa siamo in due, in due giorni sono già finite. Come può uno andare avanti così? Dopo una vita di lavoro e sacrifici dobbiamo continuare a farne per riuscire a mangiare tutti i giorni fino alla pensione del mese successivo». Nel carrello che spinge con fatica ci sono anche arance, banane e zucchine, oltre a qualche panettone «l’unico sfizio, da regalare ai miei figli, il 25 dicembre sono tutti da noi. Ma anche questi rispetto agli anni scorsi costano molto di più».

Poco più avanti un uomo sulla sessantina mette gli occhiali per leggere meglio i prezzi sulle etichette dei dolci, ma – con fare seccato – riposiziona un vassoietto di amaretti sul ripiano. «Troppo caro», dice sbuffando tra sé e sé. Non ha poi così torto: una confezione da 300 grammi di amaretti – sei pezzi in tutto – costa 5, 40 euro.

Un giovane di circa trent’anni, invece, commenta con la fidanzata il prezzo dei limoni: «2,89 euro al chilo e ce ne sono appena quattro. Assurdo, conviene mettere una piantina sul balcone», le dice con sarcasmo.

Offerte e prodotti

«Mangiare dobbiamo mangiare», sentenzia Roberta Sirigu, con lo sguardo attento a cercare nel banco frigo i surgelati in offerta. «Ma una cosa è certa: nei supermercati del resto d’Italia si acquista meglio. Mi fa arrabbiare che i prodotti sardi dovrebbero costare meno, invece se andiamo a vedere sono addirittura i più cari. Per esempio, l’olio d’oliva, il prezzo, solo rispetto a un anno fa, è raddoppiato».

E basta fare un giro tra gli scaffali per trovare conferma nelle sue parole. Un litro di olio prodotto in Sardegna costa poco più di 12 euro, mentre quello che arriva – per esempio – dall’Abruzzo, dal Piemonte o dalla Toscana si trova a meno di 10 euro. Stessa cosa accade per il latte: quello sardo ha un prezzo medio di un euro e venti centesimi al litro, quello emiliano – giusto per citarne uno – meno di un euro, sempre al litro. La musica non cambia per i prodotti al banco come prosciutti e formaggi. Un etto di prosciutto sardo ogliastrino arriva a costare anche sei euro, mentre il classico di Parma si aggira intorno ai quattro euro.

«Sono peculiarità e sicuramente influiscono freschezza e qualità, ma è normale che un chilo di zucchero sottomarca al supermercato costi 1,89 euro e al discount al massimo 1,20 euro?», si domanda Vincenza Anedda. «Non parliamo della pasta: 1,20 euro per mezzo chilo di quella classica di marca contro i 0,69 centesimi per la pasta che ha il marchio del supermercato. Ci troviamo costretti a rinunciare alla qualità».

Vietato sprecare

Marcella Soddu, invece, ammette di non badare troppo ai prezzi. «Per risparmiare devo venire con mio marito, lui è preciso e attento», sorride. «La verità è che a casa frutta e verdura non devono mai mancare e quindi scegliamo questi prodotti a discapito di altri di cui possiamo fare a meno. Prima se ne comprava in grandi quantità ora ne acquistiamo meno e la facciamo durare di più. Devo però ammettere che ne sprechiamo anche meno». E poi confida: «Ho venticinque tartarughe, mangiano di tutto, ma sono viziatelle: sono arrivata a spendere anche due euro per l’insalata Iceberg che divorano in neanche uno giorno, impossibile accontentarle sempre».