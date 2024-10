Frutta, ortaggi e olio: la spesa sana e bio tra piccoli produttori 

Il loro è un percorso etico, nato quasi per scommessa nel 2008, con la volontà di combattere lo sperpero alimentare e sensibilizzare al solo consumo di prodotti stagionali di qualità. Sostenendo, così, le piccole attività agricole territoriali e facendo rete, in un’epoca in un cui la grande distribuzione organizzata spadroneggia anche nell’isola. Il Gruppo di acquisto solidale “Pira Camusina” di Nuoro, una vera e propria eccezione alla regola, riunisce al suo interno 20 famiglie della città con un obiettivo ben definito: mangiare sano, sostenendo un’economia circolare che aiuti le piccole imprese barbaricine a sopravvivere.

Il gruppo

Maurizio Fadda 59enne agronomo e professore all’Istituto Brau, è tra i fondatori del “Gas”. «Siamo nati 14 anni fa, riunendoci spontaneamente nel garage di un socio. Eravamo un gruppo di amici che voleva abbattere i canoni della Gdo, studiando un metodo alternativo che portasse nelle nostre tavole alimenti biologici e non nocivi per la salute», racconta. «Passo dopo passo ci siamo consolidati, dando vita ad una vera e propria associazione che oggi stringe rapporti con piccoli agricoltori zonali, scegliendo quelli che fanno agricoltura biologica o naturale. Acquistiamo da loro i prodotti che poi smistiamo in sede, mettendoli a disposizione delle famiglie. In questo modo abbattiamo ogni forma di spreco e viaggio delle merci e passaggio della filiera. Mangiamo solo cibo fresco».

Economia circolare

Gas, riesce a valorizzare anche l’autoconsumo: «Siamo autonomi per l’80% da frutta fresca e secca, verdura, uova, miele, olio e formaggi. Alcuni soci mettono a dimora anche l’orto offrendo poi parte dei prodotti. L’autosufficienza raggiunge il 60 per cento su scala generale, abbattendo le difficoltà su carne e altri generi alimentari grazie a produttori di fiducia. Puntiamo giovani». Tra le famiglie impegnate nel circuito anche quella quella di Gabriela Lapia, imprenditrice locale: «Il fatto di avere un rapporto diretto con soci e produttori è un valore aggiunto di cui andiamo fieri. L’appuntamento del lunedì in sede è diventato ormai un tassello immancabile delle nostre attività, che si estendono anche su scala culturale con diversi incontri di sensibilizzazione e col mercatino del Ricidoniamo che a breve rilanceremo. Anche i nostri figli seguono il nostro percorso».

Una scelta di vita

Franca Sedda docente in una scuola primaria è tra gli aderenti: «Siamo giunti ad una consapevolezza dell’importanza del cibo come gesto, non soltanto della quotidianità ma come scelta di vita, politica. È nata fra noi una vera e propria famiglia che ci vede uniti e coesi verso un unico obiettivo, che è quello di vivere in una terra che può e deve valorizzare le sue produzioni biologiche. La rinascita della Sardegna passa anche per il rilancio dell’agricoltura in moto etico e sostenibile».

Ma lo sguardo è già proiettato verso il futuro: «Puntiamo a creare una rete tra i vari gruppi del centro Sardegna insieme agli amici di Sassari e Capo Comino. Ai detrattori che sostengono che l'agricoltura naturale sia impraticabile su larga scala, noi rispondiamo con la filiera corta», conclude Maurizio Fadda.

