VaiOnline
Trexenta.
19 agosto 2025 alle 00:33

Frutta e verdura distrutte dalle violente grandinate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È certamente l’agricoltura a pagare il prezzo più alto della violenta grandinata che si è abbattuta sulla Trexenta nei giorni scorsi. Centinaia gli ettari di colture duramente colpite a Senorbì , Suelli , Ortacesus , Guamaggiore e Guasila . Danni enormi anche al confine con il Parteolla e il Basso Campidano. «Una grandinata violentissima ha mandato in fumo il lavoro di un anno - dice Cristian Cabiddu, imprenditore agricolo di Senorbì -, in agro di Barrali ho perso due ettari di angurie e due di meloni, a Pimentel ho dovuto buttare due ettari di meloni». In pochi minuti spazzati via i sacrifici di un’intera annata. «Un investimento importante che non mi verrà di certo restituito con i risarcimenti per le calamità naturale, considerando che sto ancora aspettando gli aiuti per le perdite del 2022 e del 2023».

Frutta e verdura danneggiata al 100 per cento, con intere aziende che si ritrovano oggi con i campi compromessi e prospettive di reddito azzerate. «Sto ricevendo numerose segnalazioni da parte di agricoltori in particolare della Trexenta ma anche di altri territori che, a causa dei violenti temporali e delle grandinate improvvise, hanno subito gravi danni alle colture. Chiedo un intervento immediato da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura», dice il consigliere regionale Alessandro Sorgia. (s. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 