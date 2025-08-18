Frutta e verdura distrutte dalle violente grandinate 

È certamente l’agricoltura a pagare il prezzo più alto della violenta grandinata che si è abbattuta sulla Trexenta nei giorni scorsi. Centinaia gli ettari di colture duramente colpite a Senorbì , Suelli , Ortacesus , Guamaggiore e Guasila . Danni enormi anche al confine con il Parteolla e il Basso Campidano. «Una grandinata violentissima ha mandato in fumo il lavoro di un anno - dice Cristian Cabiddu, imprenditore agricolo di Senorbì -, in agro di Barrali ho perso due ettari di angurie e due di meloni, a Pimentel ho dovuto buttare due ettari di meloni». In pochi minuti spazzati via i sacrifici di un’intera annata. «Un investimento importante che non mi verrà di certo restituito con i risarcimenti per le calamità naturale, considerando che sto ancora aspettando gli aiuti per le perdite del 2022 e del 2023».

Frutta e verdura danneggiata al 100 per cento, con intere aziende che si ritrovano oggi con i campi compromessi e prospettive di reddito azzerate. «Sto ricevendo numerose segnalazioni da parte di agricoltori in particolare della Trexenta ma anche di altri territori che, a causa dei violenti temporali e delle grandinate improvvise, hanno subito gravi danni alle colture. Chiedo un intervento immediato da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura», dice il consigliere regionale Alessandro Sorgia. (s. sir.)

