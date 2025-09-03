«Frumuzache era lucido quando strangolò e decapitò Denisa» 

Prato. Quando strangolò e decapitò la prostituta Maria Denisa Paun Adas, poi ne bruciò e disperse i resti tra i rovi di un casolare abbandonato sopra Montecatini Terme, Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata, era capace di intendere e di volere. Lo ha stabilito la consulenza di due docenti di psichiatria di cui si è avvalsa la procura di Prato, che ieri ha notificato al vigilante romeno l’avviso di conclusione delle indagini per omicidio aggravato premeditato e distruzione e soppressione di cadavere. All’omicidio di Denisa - uccisa la notte tra il 15 e il 16 maggio al residence Ferrucci dopo due prestazioni sessuali - potrebbero aver concorso altri soggetti «allo stato non identificati». Reo confesso di questo omicidio e di quello commesso nel 2024 di Ana Maria Andrei, un’altra escort sua connazionale, Frumuzache afferma di aver agito da solo. Denisa fu strangolata con entrambe le mani mentre era di spalle. Poi il killer attraversò i corridoi dell’hotel, mise il cadavere in una valigia della vittima, lo decapitò in campagna e quindi andò a gettare i resti sulla collina delle Panteraie, sopra Montecatini. Troppi spostamenti in strade e zone urbane densamente abitate. Il vigilante disse agli inquirenti di aver ucciso Denisa perché lo ricattava, minacciando di rivelare i loro incontri alla moglie se non le avesse dato 10mila euro. Dalle indagini emerge che dialogando con la moglie dal carcere - in videochiamata - Frumuzache le avrebbe detto di aver commesso degli omicidi. E che la donna rimase incredula. La procura sta proseguendo le indagini per verificare se il 32enne abbia commesso anche altri femminicidie se sia un serial killer. Dell’altra vittima, Ana Maria Andrei, il vigilante conservava da circa 10 mesi l’auto Bmw nel box di casa, dopo averle cambiato il colore, dal rosso al nero. Quando gli inquirenti sottolinearono il fatto, lui ammise di aver ucciso un’altra donna prima di Denisa.

